Выставка «Медицина пушкинской поры» пройдет в Москве

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Экспозицию представят в государственном музее Пушкина. Это будет межмузейный проект, в котором примут участие несколько культурных учреждений Москвы и коллекционеры.

Выставка состоит из старинных портретов отечественных и иностранных врачей времен Пушкина, редких научных изданий, медицинских инструментов первой половины XIX века.

В отдельном зале посетители смогут увидеть экспозиции, посвященные последним дням жизни поэта. Музей Пушкина покажут тесную жизнь творца с известными врачами и учеными его эпохи. С некоторыми их них поэт дружил, к иным - обращался за медпомощью.

Вход на выставку платный, подробности о выставке можно посмотреть на сайте музея.

Выставка, приуроченная к юбилею отечественной рекламы , также открылась в ГУМе. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация коммуникационных агентств России и Музей рекламы.