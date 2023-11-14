14 ноября 2023, 18:57

Выставка к 145-летию российской рекламы открылась в ГУМе

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Выставка, приуроченная к юбилею отечественной рекламы, открылась в ГУМе. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация коммуникационных агентств России и Музей рекламы.

Также в ГУМе представили копию фонтана, наделавшего шума в 1882 году на выставке в Москве. Тогда парфюмер Анри Брокар заправил его новым одеколоном. После презентации полгорода пахло одинаковым парфюмом.

Эти и другие любопытные факты о рекламе можно узнать в ГУМе до 22 ноября. Вход на выставку свободный.

По экспонатам заметно, что конкретика в рекламе всегда в тренде. Слоганы и иллюстрации прошлых эпох по-прежнему вдохновляют креаторов.

На выставке собрали шедевры отечественной рекламы от эпохи царской России до современности. В экспозицию включили более 250 работ, в том числе легендарные плакаты, обложки, фотографии и видеоролики.

На каждом экспонате разместили QR-код, благодаря которому можно узнать много интересной информации. Реклама позволяет понять дух времени - на выставке есть экземпляры из социальной, политической и коммерческой сфер.

По экспонатам заметно, что конкретика в рекламе всегда в тренде. Слоганы и иллюстрации прошлых эпох по-прежнему вдохновляют креаторов.

Посетители выставки в ГУМе могут увидеть рекламу сладостей от известной династии кондитеров Абрикосовых, придумавших конфеты «Гусиные лапки» и «Раковые шейки». Основатель марки уделял много внимания продвижению товаров.

Представитель кондитерской династии Дмитрий Абрикосов рассказал, как его прадед Иван Алексеевич Абрикосов открывал сеть магазинов по всей стране - от Одессы до Владивостока. Торговые точки запускали в один день и даже в один час.

«Прадед опубликовал в газетах во всех городах, где были магазины, объявление, что открывается сеть фирменных магазинов. И девушки - продавщицы, работающие в этих магазинах - представляют коренную национальность данного народа, который является основным в этой части России. Блондинки - это север, шатенки - это средняя, Центральная Россия, и брюнетки - это юг», - поделился Дмитрий Абрикосов.

Также в ГУМе представили копию фонтана, наделавшего шума в 1882 году на выставке в Москве. Тогда парфюмер Анри Брокар заправил его новым одеколоном. После презентации полгорода пахло одинаковым парфюмом.

Эти и другие любопытные факты о рекламе можно узнать в ГУМе до 22 ноября. Вход на выставку свободный.

В 2023 году отечественному двигателю торговли исполнилось 145 лет. Организаторы экспозиции в ГУМе ставили цель показать людям, что реклама - это не только способ заработать деньги, отметил вице-президент АКАР и куратор выставки Владимир Евстафьев.

Посетители выставки в ГУМе могут увидеть рекламу сладостей от известной династии кондитеров Абрикосовых, придумавших конфеты «Гусиные лапки» и «Раковые шейки». Основатель марки уделял много внимания продвижению товаров.

Представитель кондитерской династии Дмитрий Абрикосов рассказал, как его прадед Иван Алексеевич Абрикосов открывал сеть магазинов по всей стране - от Одессы до Владивостока. Торговые точки запускали в один день и даже в один час.

«Это еще и большое, настоящее, высокое искусство, где работали практически все знаменитости, все великие люди», - пояснил он.

На выставке собрали шедевры отечественной рекламы от эпохи царской России до современности. В экспозицию включили более 250 работ, в том числе легендарные плакаты, обложки, фотографии и видеоролики.

На каждом экспонате разместили QR-код, благодаря которому можно узнать много интересной информации. Реклама позволяет понять дух времени - на выставке есть экземпляры из социальной, политической и коммерческой сфер.

«Прадед опубликовал в газетах во всех городах, где были магазины, объявление, что открывается сеть фирменных магазинов. И девушки - продавщицы, работающие в этих магазинах - представляют коренную национальность данного народа, который является основным в этой части России. Блондинки - это север, шатенки - это средняя, Центральная Россия, и брюнетки - это юг», - поделился Дмитрий Абрикосов.

Выставки Реклама Москва 2023
14 ноября 2023, 18:40
Пассажиры совершили 2,5 млн поездок на электробусах из парка «Митино» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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За четыре месяца пассажиры совершили примерно 2,5 миллиона поездок на электробусах из парка «Митино» в Москве. После открытия парка появилось более 550 новых рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Экологичный электротранспорт удалось запустить благодаря открытию современного Дома для электробусов „Митино“», - уточнил он.

Ликсутов отметил, что парк обслуживает свыше 100 современных электробусов отечественного производства.

Маршруты дома для электробусов «Митино» соединяют 10 столичных районов и Химки со станциями метро, МЦД, социальными объектами и значимыми местами.

Заммэра добавил, что благодаря открытию парка для местных жителей появились дополнительные рабочие места. Сотрудникам предлагают конкурентную зарплату и соцгарантии от правительства.

Строительство электробусного парка «Салтыковка» завершилось в Новокосине. Его планируют открыть до конца 2023 года.

Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы
14 ноября 2023, 18:27
Десять новых центров московского долголетия открыли в столице
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице начали работу еще 10 новых центров московского долголетия. Там пенсионеры будут общаться, проводить досуг и заниматься здоровьем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что новые центры открыли в Бескудниковском, Северном Тушине, на Арбате, Гольянове, Покровском-Стрешневе, Северном Бутове, Савелках, Внукове, Обручевском районах и поселении Сосенском.

В общей сложности в мегаполисе количество центров московского долголетия составило 106. Глава города добавил, что в 2024-м их откроют в каждом районе.

С 2019 года удалось создать для старшего поколения крупнейшую в мире сеть учреждений и уникальную инфраструктуру. Это позволило горожанам обмениваться опытом, организовывать клубы единомышленников и просто общаться.

Жителей столицы пригласили на курсы искусствоведения «Московского долголетия». Занятия разработали для людей, которые стремятся расширить свой кругозор и узнать больше о различных стилях и формах изобразительного искусства.

Активное долголетие Сергей Собянин Москва 2023
14 ноября 2023, 17:56
Девять новых адресов добавили в программу реновации в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В программу реновации вошли еще девять новых адресов. Всего для возведения домов подобрали более 600 площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тысячи человек», - уточнил он.

Глава города добавил, что стартовые площадки под застройку расположены в пяти округах Москвы: в Северо-Восточном - в Ростокине, в Восточном - в Новогирееве и Измайлове, в Юго-Восточном - Нижегородском, в Южном - в Царицыне и на северо-западе в Щукине.

В общей сложности для строительства «реновационных» новостроек нашли 601 площадку.

Десять пятиэтажных зданий снесли в районе Кузьминки по реновации. Со старта программы в столице уже демонтировали более 300 жилых домов.

С начала этого года в Москве ввели в эксплуатацию 51 новостройку по программе реновации. В них переселятся более 30 тысяч человек.

Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
14 ноября 2023, 16:04
Победителей X Национальной премии «Формула движения» определили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве выбрали победителей X Национальной премии за достижения в транспортной сфере «Формула движения». Награждение прошло на форуме «Транспортная неделя» после пленарной дискуссии «100 лет гражданской авиации, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Под руководством Сергея Собянина мы реализуем крупнейшие транспортные проекты, которые улучшают передвижение по городу», - подчеркнул он.

Ликсутов отметил, что проект «Большая кольцевая линия Московского метрополитена» одержал победу в номинации «Лучший инфраструктурный проект регионального значения». БКЛ запустили в марте, это самая протяженная кольцевая линия метро в мире. Быстрые пересадки позволяют пассажирам тратить меньше времени на поездки - до 45 минут в день.

В номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта» победили МЦД-3 и МЦД-4. Протяженность МЦД-3, который соединил районы СЗАО и ЮВАО, составляет 85 километров. Он включает 38 станций, в перспективе планируют запустить еще «Митьково», «Малино» и «Рижскую».

МЦД-4 открыли примерно на месяц позже, чем МЦД-3. Это самая протяженная линия наземного метро в 86 километров. В его состав вошли 36 станций, позже откроют «Беговую» и «Рижскую».

В номинации «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники» призовое место занял проект современного поезда «Иволга 3.0».

В 2023 году в Москве удалось достроить рекордное число новых масштабных транспортных объектов. Только в начале сентября открыли пять новых станций метро.

МЦД конкурсы Москва 2023 Дептранс Москвы

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