Высота сугробов в Москве превысила 20 сантиметров, достигнув январских показателей

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По его словам, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали снежный покров высотой в 21 сантиметр. В Тушине сугробы достигли 19 сантиметров, на Балчуге - 22 сантиметров.

Тишковец уточнил, что такие показатели в три раза превышают климатическую норму и характерны для первой декады января.

Метеоролог добавил, что в Московской области сильнее всего снегопад коснулся Михайловского - 24 сантиметра и Ново-Иерусалима - 25 сантиметров.

Обильные осадки осложнили движение на трассах. Пробки в Москве из-за снегопада достигли семи баллов 27 ноября. Водителей призвали соблюдать дистанцию и следить за скоростью на дорогах.

Московский регион замело снегом. Из-за обильных осадков на улицах выросли внушительные сугробы - до 22 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.