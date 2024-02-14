Высота сугробов в Москве побьет рекорд 68-летней давности

По его словам, Центральная Россия в этот день окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет с собой снежные облака. В Москве выпадет от семи до 10 миллиметров осадков. Сугробы, высота которых сейчас на ВДНХ достигла 50 сантиметров, вырастут до 60 сантиметров, до рекордных показателей 1956 года.

Наиболее интенсивным снегопад будет в утренние часы.

«На дорогах может возникнуть транспортный коллапс, в аэропортах вероятны задержки рейсов», - предупредил синоптик.

Тишковец добавил, что воздух в четверг будет морозный. Ночью ожидается от -10 до -15 градусов, днем от -7 до -12, на 3-5 градусов ниже нормы.

В пятницу снегопад продолжится, но его интенсивность снизится. Выпадет 2-3 миллиметра осадков. Температура ночью составит от -8 до -11 градусов, днем - от -4 до -7.

В выходные температура стремительно поднимется до нуля. Однако продержится потепление недолго , морозы вернутся в столицу уже в понедельник.