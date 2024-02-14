14 февраля 2024, 19:03

Высота сугробов в Москве побьет рекорд 68-летней давности

РИА «Новости»
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В четверг в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков. Высота снежных заносов может достичь рекордных значений, которые в последний раз фиксировали 68 лет назад, в 1956-м. Об этом сообщил в Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, Центральная Россия в этот день окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет с собой снежные облака. В Москве выпадет от семи до 10 миллиметров осадков. Сугробы, высота которых сейчас на ВДНХ достигла 50 сантиметров, вырастут до 60 сантиметров, до рекордных показателей 1956 года.

Наиболее интенсивным снегопад будет в утренние часы.

«На дорогах может возникнуть транспортный коллапс, в аэропортах вероятны задержки рейсов», - предупредил синоптик.

Тишковец добавил, что воздух в четверг будет морозный. Ночью ожидается от -10 до -15 градусов, днем от -7 до -12, на 3-5 градусов ниже нормы.

В пятницу снегопад продолжится, но его интенсивность снизится. Выпадет 2-3 миллиметра осадков. Температура ночью составит от -8 до -11 градусов, днем - от -4 до -7.

В выходные температура стремительно поднимется до нуля. Однако продержится потепление недолго , морозы вернутся в столицу уже в понедельник.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
14 февраля 2024, 19:56
Применяющий аддитивные технологии резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил производство почти на четверть
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Компания «Аддитивный инжиниринг», владеющая статусом резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», повысила объем продукции на 23% в 2023 году. Предприятие нарастило производство благодаря расширению парка промышленных 3D-принтеров и внедрению новых технологий печати. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, продукцию резидента ОЭЗ «Технополис Москва» используют в нефтегазовой, медицинской, машиностроительной, авиационной, космической и других отраслях промышленности.

«О повышении спроса на аддитивные технологии говорит и рост объемов выпуска. Так, за три квартала 2023 года предприятие произвело продукции на 118 миллионов рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го», - отметил Овчинский.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать ежемесячно свыше 20 тысяч шаблонов для элайнеров. Так называются съемные ортодонтические аппараты, которые используют в стоматологии для коррекции положения зубов. Шаблоны изготавливают с помощью промышленного 3D-принтера, приобретенного в рамках ротации 3D-оборудования в 2023 году.

«Компания является резидентом особой экономической зоны „Технополис Москва“ с 2020 года. За это время предприятие улучшило собственный производственно-технический комплекс: в 2023 году резидент закупил пять новых промышленных систем», - рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, в качестве материальной основы для аддитивных технологий на производстве используют фотополимерную смолу, металлический порошок, полиамид и полистирол, пластик и воск. Расширение парка оборудования и рост количества коммерческих заказов позволили компании выпустить более пяти тысяч различных инженерных деталей в 2023 году, добавил Дегтев.

В прошлом году компания закупила 3D-принтер, использующий металл в качестве основы для печати. Благодаря этому резидент особой экономической зоны столицы выпустил в два раза больше сложных деталей - заглушек, крыльчаток, решеток, кронштейнов и втулок, - чем в 2022-м.

Последние два года в аддитивных технологиях наблюдается ажиотаж, сообщил гендиректор компании Ашхен Овсепян. По его словам, повышенным спросом пользуется печать компонентов и деталей к зарубежному и российскому оборудованию, автомобилям и технике.

В сравнении с классическими способами изготовления 3D-печать выигрывает при создании сложных деталей, отметил Овсепян. Компоненты печатаются без склеек, спаек и лишних соединений, что повышает прочность, указал генеральный директор компании.

«Также это позволяет реализовать концепцию локализованного производства и создания деталей на месте их непосредственного использования, минимизируя необходимость в длительных и сложных логистических цепочках. Такой подход тоже способствует росту отечественного рынка аддитивных технологий», - обратил внимание Овсепян.

ОЭЗ «Технополис Москва» - это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны расположены на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». Их общая площадь превышает 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет признают лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Промышленность Москва
14 февраля 2024, 18:25
Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе
РИА «Новости»
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В начале следующей недели в Москве снова станет по-зимнему холодно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на выходных в столице ожидается потепление до 1 градуса. Несмотря на то, что в ночь на субботу будет холодно, от -11 до -7 градусов, в течение дня столбики термометров поднимутся до нулевой отметки. Тепло будет и в воскресенье - от -4 до 1 градуса.

Однако уже в понедельник столбик термометра опять поползет вниз.

«В начале следующей недели опять начнется значительное понижение температуры», - сказал Вильфанд.

Днем ожидается от -8 до -3 градусов, ночью столбики термометров покажут от -15 до -10 градусов. Во вторник температура ночью может опуститься еще ниже, достигнув отметок от -17 до -12 градусов.

Почти четверть месячной нормы снега выпадет в Москве в четверг и пятницу.

Атмосферное давление также будет выше нормы на 12–15 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
14 февраля 2024, 14:09
Московские промпредприятия нарастили энергопотребление в 2023 году на 3,8% — Ефимов
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Столичный промышленный сектор в 2023 году повысил энергопотребление до более 5,1 миллиарда киловатт-часов, что на 3,8% больше, чем в 2022-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в прошлом году промышленный сектор, продемонстрировавший прирост на 3,8%, обошел другие отрасли столичной экономики по энергопотреблению.

«Такая динамика объясняется активным развитием производства, открытием новых предприятий и интенсивным освоением новых сфер, в том числе за счет импортозамещения. Наибольший вклад в рост внесли производство электрооборудования, металлургия, производство авто- и железнодорожного транспорта, лекарственных средств, а также одежды и пищевых продуктов», - рассказал Ефимов.

Второе место занял городской электротранспорт, увеличивший энергопотребление в 2023 году на 3,7% и достигший показателя 2,9 миллиарда киловатт-часов. Рост объясняется развитием транспортной инфраструктуры, вводом в эксплуатацию 14 новых станций метро и двух железнодорожных диаметров.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, энергопотребление столичного коммерческого сектора повышается на протяжении трех лет. Спад наблюдался в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. В 2021 году показатель увеличился на 2,5%, а в 2022-м - на 1,9%. В 2023 году московский бизнес нарастил энергопотребление до 32,6 миллиарда киловатт-часов, что на 2,2% больше объемов 2022-го.

Энергопотребление - важный косвенный индикатор активности бизнеса. Чем больше товаров и услуг производят компании, тем больше электроэнергии тратится в коммерческом секторе. Повышение этого показателя подтверждает, что бизнес столицы устойчив, активно развивается, наращивает производство и продажи.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщили, что по результатам 2023 года число промпредприятий города увеличилось до 4,2 тысячи. На 8% повысилось количество предприятий в сфере производства электроники и приборостроения - их стало около 760. Число производителей продуктов питания поднялось на 14% и превысило 290. В список недавно открытых производств также вошли компании медицинской, фармацевтической, машиностроительной и других отраслей.

Электричество Экономика Промышленность Москва
14 февраля 2024, 13:27
Москвичам пообещали оттепель в конце февраля
РИА «Новости»
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В Москве с 21 февраля начнется оттепель. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Устойчивое повышение температуры возможно только после 21 февраля», - сказала синоптик.

Скорее всего, первый весенний месяц тоже унаследует постоянные и резкие колебания температуры и большое количество осадков. Приход весны стоит ожидать только с апреля.

Ранее россиян предупредили об аномальном похолодании 14 февраля. На выходных морозы немного ослабнут, но теплая погода вскоре сменится новой волной похолодания.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова

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