Высота сугробов в Москве достигла рекордных значений этой зимы

Прошедший на этой неделе снегопад значительно увеличил толщину снежного покрова. За несколько дней выпала четверть месячной нормы осадков, за последние сутки на улицах добавилось восемь сантиметров снега.

«Такое значение превышает полторы климатических нормы (163%)», - отметил синоптик.

На метеостанции ВДНХ зафиксировали высоту сугробов в 62 сантиметра. Она была почти рекордной для 16 февраля: суточный рекорд 1994 года составляет 63 сантиметра.

Высота сугробов немного варьируется в зависимости от района: на Балчуге - 57 сантиметров, а у МГУ - 67. В области самый большой уровень снега зафиксировали в Волоколамске - 63 сантиметра, на сантиметр меньше - в Черустях и Павловском Посаде.

Зиму 2024 года в России назвали аномальной по плотности снега. Она стала самой снежной за десятилетия.