16 февраля 2024, 11:15

Высота сугробов в Москве достигла рекордных значений этой зимы

РИА «Новости»
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Сугробы в Москве впервые за эту зиму достигли высоты в 62 сантиметра. Об этом сообщил в Telegram-канале  ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошедший на этой неделе снегопад значительно увеличил толщину снежного покрова. За несколько дней выпала четверть месячной нормы осадков, за последние сутки на улицах добавилось восемь сантиметров снега.

«Такое значение превышает полторы климатических нормы (163%)», - отметил синоптик.

На метеостанции ВДНХ зафиксировали высоту сугробов в 62 сантиметра. Она была почти рекордной для 16 февраля: суточный рекорд 1994 года составляет 63 сантиметра.

Высота сугробов немного варьируется в зависимости от района: на Балчуге - 57 сантиметров, а у МГУ - 67. В области самый большой уровень снега зафиксировали в Волоколамске - 63 сантиметра, на сантиметр меньше - в Черустях и Павловском Посаде.

Зиму 2024 года в России назвали аномальной по плотности снега. Она стала самой снежной за десятилетия.

Рекорды Погода Снегопад Погода в Москве Москва
16 февраля 2024, 10:51
Территорию у МЦД-4 «Внуково» благоустроили в Москве
РИА «Новости»
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У станции МЦД-4 «Внуково» в Западном административном округе Москвы расширили тротуары и добавили пешеходные переходы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках проекта специалисты создали более удобные пути от жилых комплексов к новой станции.

«В границы благоустройства вошли участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с Полевой улицей, территория поселка Изваринской школы, улицы Григория Александрова, Игоря Ильинского, Любови Орловой, Леонида Утесова и Исаака Дунаевского», - отметил заммэра.

У станции обновили асфальтобетонное покрытие на площади более 7,6 тысячи квадратных метров, установили около 40 новых фонарей и два установочных павильона, провели водоотводную сеть длиной около 240 метров. Также на территории оборудовали парковочные карманы и расширили тротуары.

Кроме того, пространство вокруг озеленили, высадив новые деревья и кустарники, а существующие газоны привели в порядок.

В этом году в Москве благоустроят территории у 34 транспортных объектов. Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла.

Благоустройство МЦД Петр Бирюков Москва
16 февраля 2024, 10:07
Ефимов: Москва выделила свыше 65 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО
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В 2023 году столица предоставила более 65 гектаров земли для реализации 10 масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С инвесторами и застройщиками заключены договоры аренды 65,1 гектара земли для реализации 10 масштабных инвестпроектов на территории Троицкого и Новомосковского округов. Там появятся деловые центры, технопарк, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость», - рассказал Ефимов.

По его словам, общая площадь объектов составит 570 тысяч квадратных метров.

Цель МаИП - осваивать свободные городские земли, чтобы увеличивать число рабочих мест, развивать инфраструктуру и повышать объемы инвестиций в экономику столицы. Для реализации масштабных инвестиционных проектов Москва выделяет земельные участки без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Предпочтение отдают инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной инфраструктуре.

«В рамках реализации МаИП в ТиНАО город предоставил инвесторам 0,9 гектара земли для возведения двух многофункциональных комплексов площадью свыше 91 тысячи квадратных метров, более 50 гектаров - для строительства производств и технопарка общей площадью более 270 тысяч квадратных метров, 3,7 гектара - для возведения двух учреждений образования площадью 22,6 тысячи квадратных метров», - перечислил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Например, в районе поселка Газопровод откроется детсад, рассчитанный на 225 воспитанников. В Троице город предоставил земли для второй очереди стартап-студии «ТехноСпарк», включающей несколько зданий. Производственные помещения займут 7,5 тысячи квадратных метров, лабораторные - четыре тысячи квадратных метров, административные здания - 1,5 тысячи квадратных метров.

В поселениях Краснопархское, Вороновское, Щаповское и Толстопальцево в рамках МаИП инвесторы создадут новые производства или модернизируют промышленную инфраструктуру.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, для реализации масштабных промышленных проектов город выделил инвесторам свыше 50,5 гектара земли. На этих участках возведут заводы, выпускающие продукты питания, готовые модули для домостроения и многокомпонентное технологическое оборудование.

«На новых предприятиях будет организовано свыше 8,6 тысячи рабочих мест», - подытожил Овчинский.

Экономика Москва
15 февраля 2024, 19:09
Москвичи помогли убрать с улиц сотню брошенных автомобилей
РИА «Новости»
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Благодаря активности пользователей портала «Наш город» с улиц Москвы в январе убрали свыше 100 брошенных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

«За 2023 год по сообщениям жителей убрали более 3,8 тысячи машин, а за все время работы портала - свыше 51 тысячи брошенных транспортных средств», - рассказал глава учреждения Александр Пищелко.

Столичный Центр организации дорожного движения отметил, что освобождение города от подобных машин позволило очистить около 67 гектаров парковочного пространства. Брошенные автомобили зачастую мешают проезду и занимают паркинг.

Чтобы сообщить о брошенном автомобиле, гражданам достаточно загрузить его фотографию на портал «Наш город» с указанием адреса, выбрав категорию местоположения авто - двор или проезжая часть.

Автомобиль считается разукомплектованным, если у него отсутствует какой-либо элемент: дверь, колесо, стекло или другой. Специальная комиссия примет решение о его статусе. Сначала специалисты попытаются найти владельца такого автомобиля. Если хозяина найдут, ему отправят предложение привести машину в порядок. В случае отсутствия действий со стороны владельца в течение 14 дней, автомобиль отправят на специализированную стоянку.

Для возврата эвакуированного авто владельцу необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» и предоставить требуемые документы, подтверждающие его право на транспортное средство.

Ранее автоэксперт Константин Лигачев рассказал «360», как правильно «оттаять» машину после ледяного дождя. Он посоветовал прогревать двигатель во время морозов в течение трех-пяти минут.

Благоустройство ЖКХ Машины Москва
15 февраля 2024, 18:57
Московский производитель приборов автоматизации нарастил объемы выпуска на 15%
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Московская компания, разрабатывающая и выпускающая средства промышленной автоматизации, в 2023 году произвела на 15% больше продукции, чем годом ранее. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На предприятии «Акситех» организовали полный цикл производства. Компания выпускает измерительные приборы, системы диспетчерского контроля для топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и других сфер народного хозяйства. В список продукции предприятия входят взрывозащищенные датчики, автономные комплексы телеметрии, системы телемеханики и многое другое.

Овчинский назвал Москву одним из крупнейших промышленно-производственных центров России. Столичные промышленники успешно закрывают растущие потребности рынка, расширяют ассортимент и увеличивают объемы производства за счет передовых технологий и решений, отметил министр правительства Москвы. По его словам, столичным компаниям помогает созданный в городе благоприятный инвестиционный климат.

«Так, один из столичных производителей по итогам 2023 года выпустил свыше пяти тысяч контроллеров телеметрии, более двух тысяч источников и модулей электропитания, а также около 3,5 тысячи датчиков и другого измерительного оборудования - это на 15% превышает результаты 2022-го», - рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Предприятие активно занимается своим развитием, расширяет рынки сбыта и наращивает производственные мощности. В ноябре 2023 года производитель запустил новый цифровой цех для разработки программного обеспечения и выпуска телеметрических устройств, датчиков и аккумуляторов.

«После выхода цифрового завода на полную мощность наша компания планирует увеличить выпуск продукции в 2024 году в 1,5 раза», - отметил председатель совета директоров столичной компании Александр Базулев.

Москва - город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок. Общее число их сотрудников - 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, включая субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов. Кроме того, компаниям помогают выйти на международные рынки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Промышленность Москва

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