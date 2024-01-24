24 января 2024, 12:48

Высота сугробов в Москве достигла 42 сантиметров

Телеканал «360»
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В Москве за сутки подросли сугробы на три сантиметра. Таким образом, высота снежного покрова достигла 42 сантиметров, сообщили главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, во вторник днем больше всего выпало снега в Зеленограде. В ночные часы самый обильный снегопад прошел в Южном и Юго-Восточном округах столицы, куда сместился атмосферный фронт.

Позднякова добавила, что в среду утром на метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы высотой в 42 сантиметра.

«В итоге норма по снегу в Москве превышена на 170%», - подчеркнула она.

Синоптик уточнила, что на Балчуге суточный прирост снега составил четыре сантиметра и высота снежного покрова достигла 39 сантиметров.

Также Позднякова предположила, что до конца месяца сугробы подрастут еще примерно на четыре сантиметра.

Городские службы приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. В течение дня также пройдет очистка от снега и наледи крыш домов.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
24 января 2024, 10:51
Количество наименований в каталоге московского портала поставщиков превысило 2,5 миллиона
Freepik
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На протяжении пяти лет каталог товаров портала поставщиков помогает заказчикам быстро находить интересующую их продукцию. Количество наименований в нем уже превысило отметку в 2,6 миллиона. Поставщики с помощью сервиса привлекают больше клиентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ежедневно в каталог добавляется до трех тысяч новых позиций. Сейчас в нем доступно 2,6 миллиона наименований в 16 тысяч категорий», - уточнил он.

Глава города пояснил, что ежегодно для удобства пользователей каталог дорабатывают. В частности, разработчики расширяют его функционал. К примеру, теперь можно следить за динамикой цен в режиме реального времени, сравнивать выбранные товары, а с помощью встроенного API-сервиса каталог можно скачать в удобном формате.

Каталог также оснастили искусственным интеллектом. Нейросети в считанные секунды по загруженному снимку товара могут определить его категорию и найти похожие варианты.

Собянин отметил, что в 2024 году специалисты запустят инструмент массовой загрузки заявок на новую стандартную товарную единицу. В сервис добавят возможность искать позиции по тегам, а также появится вкладка «Комплектующие» в карточках товаров и раздел московской продукции.

Ранее итоги внедрения ИИ в жизнь города подвели в Москве. На протяжении 10 лет власти поддерживают развитие разработок и внедряют лучшие из них.

Бизнес Сергей Собянин Технологии Москва
24 января 2024, 10:29
Около 1120 олимпийских бассейнов в сутки. Москвичам рассказали о снабжении столицы водой
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Четыре станции водоподготовки — Западная, Рублевская, Восточная и Северная — поставили в Москву и область 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Четыре станции водоподготовки - Западная, Рублевская, Восточная и Северная - поставили в Москву и область 1,1 миллиарда кубометров чистой питьевой воды в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ежедневно в городскую распределительную сеть поступало в среднем 2,8 миллиона кубометров питьевой воды, или около 1120 олимпийских бассейнов», - рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Таким образом, водой обеспечили свыше 15 миллионов человек - почти каждого десятого россиянина.

Специалисты четырех станций очищают воду в несколько этапов: осветляют, фильтруют и обеззараживают. При этом технологии и оборудование постоянно модернизируют. Например, в столице первыми в стране начали использовать мембранное фильтрование. Станции водоподготовки внедрили озонирование с сорбцией на активированном угле.

Перед подачей воды в мегаполис на станциях в нее добавляют гипохлорит натрия для защиты от бактерий и микроорганизмов при транспортировке.

За год в Москве провели более трех миллионов исследований качества воды. Ее состояние проверяют по 184 показателям.

Петр Бирюков Москва
24 января 2024, 09:56
ИИ научили отвечать еще на 100 вопросов в московском контакт-центре
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В общегородском контакт-центре Москвы обучили искусственный интеллект отвечать на 100 новых вопросов. Бот самостоятельно стал обрабатывать 50% звонков на горячих линиях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Голосовой помощник на городских горячих линиях умеет вести диалог уже по 400 тематикам и обрабатывает почти половину поступающих в контакт-центр звонков», - уточнил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Он отметил, что ИИ позволяет москвичам быстро получить по телефону информацию и даже некоторые сервисы. Благодаря этому у операторов появляется больше времени, чтобы помочь горожанам решить сложные вопросы.

В прошедшем году голосового помощника обучили новым сценариям на четырех горячих линиях, а также применили новую модель женского синтезированного голоса, близкого к к реальному.

Базу знаний расширили боту на горячей линии единой справочной службы правительства Москвы. ИИ сможет подсказать о начислениях в едином платежном документе, как оформить или заменить водительские права. Электронный консультант предоставит информацию о контактах Социального фонда России и Мосэнергосбыта. Он также сформирует заявку на устранение неполадок по части ЖКХ.

ИИ также облегчит работу московским специалистам лабораторной службы. Нейросети помогут выявить доброкачественные и злокачественные изменения клеток.

Искусственный интеллект Технологии Москва
24 января 2024, 09:34
Москвичам пообещали оттепель в среду
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В Москве 24 января будет тепло и облачно. Столбики термометра поднимутся до плюс двух градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в среду столица окажется в теплом секторе североатлантического циклона с температурным фоном на семь градусов выше климатической нормы. Из-за потепления будет пасмурно, видимость на дорогах ухудшится.

Метеоролог уточнил, что в Москве ожидается облачная погода, дымка, местами возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 0… 2 градусов. В Московской области температура будет варьироваться от -2 до 3 градусов.

Ветер подует с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Оттепель сохраниться и в четверг. В пятницу произойдет смена барических образований , начнет расти давление и температура упадет до -5 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва

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