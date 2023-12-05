Высота снежного покрова в Москве обновила максимум зимы

В Москве за прошедшие сутки сугробы подросли еще на один сантиметров и достигли максимума нынешней зимы, - 37 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

По его словам, высота сугробов не изменилась на метеостанциях Тушино и МГУ, а в центре Москвы, на метеостанции Балчуг, даже уменьшилась на пять сантиметров.

«Скорее всего „городской остров тепла“, наиболее заметный в центре мегаполиса, способствовал более активному уплотнению снежного покрова», - прокомментировал синоптик.

Накануне в столице сугробы достигали высоты в 40 сантиметров. Синоптики зафиксировали беспрецедентную для начала декабря толщину снежного покрова. На метеостанции ВДНХ она составила 36 сантиметров, в районе Тушино - 35, около МГУ - 41, а в самом центре столицы, на Балчуге, снег достиг высоты в 43 сантиметра.