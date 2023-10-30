Высота снежного покрова в Москве достигла семи сантиметров

Он уточнил, что 30 октября в 09:00 специалисты на ВДНХ зафиксировали четырехсантиметровую высоту снежного покрова в Москве. На других городских метеостанциях высота снега варьировалась от одного на Балчуге до семи сантиметров в Тушине.

В Подмосковье больше всего снега выпало в Дмитрове - девять сантиметров.

Леус добавил, что утром во вторник часть сугробов растает, а в оставшихся местах их высота уменьшится до одного-двух сантиметров. Вечером снега уже и вовсе не останется в столице.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя и гололеда. Оно будет действовать до 15 часов 30 октября.