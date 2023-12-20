20 декабря 2023, 13:25

Высота снежного покрова уменьшилась в Москве еще на семь сантиметров

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Объем снега в Москве за день уменьшился еще на семь сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, под воздействием теплых ветров с Атлантики выпавший в Москве снег в течение последних суток стал таять.

«На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за минувшие сутки высота снежного покрова уменьшилась на семь сантиметров и составляет 24 сантиметра, однако это по-прежнему выше климатической нормы этого дня (15 сантиметров)», - уточнил Леус.

Кроме того, на метеостанции у Московского государственного университета высота снега уменьшилась еще сильнее - на восемь сантиметров, до 31.

Однако оттепель в столице закончится к выходным. На смену ей придут морозы: пойдет снег, давление опустится до рекордно низких значений, а воздух остынет до -7 градусов.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
20 декабря 2023, 14:40
Экспозицию, посвященную Дальнему Востоку, открыли в московском метро
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве на станции метро «Выставочная» открыли экспозицию «Мы — Дальний Восток». Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

На выставке представили мультимедийные экспозиции и стенды дальневосточных регионов, которые показали на Международной выставке-форуме «Россия на ВДНХ. Ее посвятили достижениям в экономической и социальной сфере, а также знаковым промышленным и инфраструктурным проектам.

«Пассажиры смогут увидеть людей, которые живут, учатся и работают в тех удивительных местах, и поближе познакомиться с Дальним Востоком», - поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Стенды расскажут о камчатских вулканах, якутских мифах и чукотской природой. Посетители также узнают о золотодобыче в Магаданской области, пройдут по «Тропе леопарда» в Приморском крае и совершат путешествие по Байкалу в павильоне Республики Бурятии.

Фотовыставку на станции «Выставочная» организовали в рамках ежегодных Дней регионов Дальнего Востока в Москве. Она будет открыта до 9 января.

Ранее в Москве открыли благотворительную фотовыставку «Добрая елка». Жители столицы смогут исполнить заветные мечты подопечных некоммерческих организаций.

В Москве на станции метро «Выставочная» открыли экспозицию «Мы - Дальний Восток». Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Метро Дальний Восток Москва 2023
20 декабря 2023, 11:52
Почти 200 проектов по программе КРТ реализуют в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета перед Мосгордумой поделился планами по реализации программы КРТ, направленной на реорганизацию неэффективно используемых городских территорий. Так, в ближайшие годы в столице реализуют 190 проектов в рамках этой программы.

«На месте бывших промзон будут построены современные городские кварталы», - добавил мэр Москвы.

Благодаря реализации этой программы в Москве появится полмиллиона рабочих мест , в том числе - на производстве.

Кроме того, власти столицы стали стимулировать девелоперов к созданию новых мест приложения труда. Благодаря этим мерам 120 тысяч москвичей смогут найти работу недалеко от дома. Разработанные проекты будут соответствовать идее «15-минутного города» - инфраструктурные объекты будут находиться в пешеходной доступности для жителей столицы.

Благоустройство Строительство Сергей Собянин Москва 2023
20 декабря 2023, 10:36
Собянин заявил о возрождении фармацевтической промышленности в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Возрожденная московская фармацевтическая промышленность поможет обеспечить безопасность и независимость от поставок зарубежных лекарств для всей России. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

«Москва возродила фармацевтическую промышленность, которая в ближайшие годы выйдет на одно из лидирующих мест в стране», - заявил он.

По его словам, этого удалось добиться благодаря введению долгосрочных контрактов с обязательствами локализовывать производство, а не только завозить импортные товары. Таким образом, Москва заключила 14 офсетных договоров на поставку лекарств, медизделий детского питания и другой продукции. Кроме того, благодаря этому в столице появилось больше 10 современных заводов.

В Москве также планируют оснастить по единому стандарту все машины скорой помощи. Их переоборудуют до конца года.

Сергей Собянин Промышленность Москва 2023
19 декабря 2023, 18:36
Жилой дом по реновации построят на Полярной улице в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве в рамках программы реновации построят новый жилой дом в районе Южное Медведково. Он появится по адресу Полярная улица, 16, где в настоящее время находится здание, возведенное в 1960-е годы. О проекте рассказала руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Этот дом будет построен по индивидуальному проекту, который учитывает все современные тенденции и стандарты проектирования», - уточнила она.

По ее словам, высота планируемого здания не превысит 85 метров, а его общая площадь составит около 37 тысяч квадратных метров. Объект появится на участке примерно в один гектар.

Пространство вокруг новостройки благоустроят: здесь предусмотрели создание детских игровых площадок, парковочных мест и зон для спокойного отдыха.

Почти 290 домов по программе реновации уже построили в Москве с 2017 года. Также специалисты приступили к планировке еще трех городских территорий.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве

Новости по теме