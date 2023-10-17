Выпуск лекарств в Москве вырос почти на 50%

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«В столице больше 200 предприятий, выпускающих лекарственные средства и медицинские изделия. Они производят противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, средства для лечения нервной системы, вакцины и многое другое», - уточнил он.

Глава города добавил, что за восемь месяцев производители отгрузили заказчикам продукцию более чем на 157 миллиардов рублей.

Собянин заявил, что такие высокие показатели - результат системной поддержки властей, в том числе офсетных контрактов. У Москвы девять соглашений в медицинской сфере. В частности, с компанией «Биокад», которая выпускает лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

В общей сложности городские программы предусматривают свыше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Подобрать подходящую помощь и подать заявку можно на инвестиционном сайте Москвы.

Ранее столичные медучреждения получили миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту. Власти его подписали еще в 2017 году.