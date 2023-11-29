«Выдающийся актер». Собянин поздравил с днем рождения Евгения Миронова

«Выдающийся актер, вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры. Ваша богатая фильмография - это воплощение таланта, профессионализма, трудолюбия и преданности искусству», - написал он в поздравительной телеграмме.

Глава города назвал театр Наций, которым руководит Миронов, ведущей культурной площадкой Москвы, где совмещают уважение к традициям с творческими экспериментами.

Евгений Миронов родом из Саратова. В 1982-м он начал обучение в Саратовском театральном училище. Спустя четыре года его зачислили в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. Пройдя испытательный срок, Миронова сразу перевели на второй курс. В 1990 году началась карьера в Московском театре-студии под руководством Табакова. На счету актера такие спектакли, как «Обыкновенная история», «Матросская тишина» и «Звездный час по местному времени».

Творческий путь в кино Миронов начал в 1988-м, сыграв в картине Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Популярность и признание ему принесла главная роль в фильме Валерия Тодоровского «Любовь».

Московский областной театр драмы и комедии , расположенный в Ногинске, запускает новый проект для зрителей с проблемами зрения. Здесь начнут показывать спектакли с тифлокомментированием, и первый из них состоится уже 3 декабря.