Ввод жилья в Москве в 2024 году превысит пять миллионов квадратных метров
В 2024 году в Москве планируют построить и ввести в эксплуатацию около 5,2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.
«В планах на этот год - возведение не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости», - уточнил он.
По словам заммэра, примерно три миллиона квадратных метров построят за счет частных инвесторов. Более того, каждый год в Москве выдают разрешения на строительство объектов общей площадью не меньше 15 миллионов «квадратов».
Бочкарев добавил, что всего в 2023 году в столице одобрили реализацию проектов площадью примерно в 42 миллиона квадратных метров.
Так, новые кварталы построят на севере, юго-западе и юго-востоке Москвы. В районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино возведут более 254 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе и жилье по программе реновации.