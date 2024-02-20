Введение штрафов за надписи в электричках поддержали в МГД

Вице-спикер столичного парламента Степан Орлов уточнил, что для жителей штраф будет варьироваться от 500 до тысячи рублей, должностным лицам придется выложить от двух до трех тысяч рублей, а юрлица в случае нарушения заплатят - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

По его словам, сейчас в кодексе нет административной ответственности за вышеуказанное нарушение.

В новом документе также предложили увеличить штраф за повреждение путевых объектов, который не менялся с 2007 года. Сейчас его размер колеблется от 300 до тысячи рублей.

В Подмосковье мобильные комплексы с ИИ, патрулирующие территории, выявили за месяц 1642 незаконных граффити. Еще свыше 300 нарушений обнаружили инспекторы, уличные камеры системы «Безопасный регион» и председатели многоквартирных домов.