20 февраля 2024, 08:37

Вторник станет самым холодным днем недели в Москве

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В Москве 20 февраля станет самым холодным днем на этой неделе. Столбики термометра опустятся до -6 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. Уходя на юго-восток, он сохранит в регионе сухую и довольно солнечную погоду», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что такой температурный фон характерен для этого времени года.

В Москве в дневное время суток температура воздуха составит -4…-6 градусов. Ночью подморозит до -9 градусов. В Московской области днем будет -3…-8 градусов. В ночные часы воздух остынет до -12 градусов. Ветер подует с юга со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 754 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

На этой неделе синоптики также пообещали в Москве очередной суточный рекорд по снежному покрову.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
20 февраля 2024, 09:20
Свыше 350 спортплощадок открыли в московских образовательных организациях
Freepik
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В Москве открыты 354 спортплощадки на базе образовательных организаций. Они доступны для всех желающих во внеучебное время, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это лыжные трассы, катки с естественным льдом и снежные горки. Когда там не занимаются ученики, они открыты для всех горожан», - уточнил он.

Глава города отметил, что у Московского дворца пионеров жители столицы могут посетить стадион, заняться спортом на любой из двух лыжных трасс, а также на хоккейной коробке и на катке, который оснащен раздевалками.

В Центре творчества «Гермес» для посетителей доступны три катка. Там можно принять участие в мастер-классах по безопасному катанию, эстафетах на коньках и развлекательных интерактивных программах.

В Центре творчества «Пресня» проводят занятия для детей, а в свободное от уроков время на каток приглашают всех желающих.

Собянин также рассказал, что за этот год в Москве отремонтируют 56 спортивных объектов. Работы проведут по новому стандарту, включая обустройство комфортных спортивных зон и мест ожидания.

Спортсмены Сергей Собянин Москва
20 февраля 2024, 09:09
Ефимов: более 4 тысяч рабочих мест создадут в ЮАО Москвы по городской программе
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Детские образовательные учреждения, офисные здания, поликлиника, спорткомплекс, музей и торговый центр появятся в шести районах на юге столицы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По городской программе инвесторам предоставляют льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. Чтобы получить преференции, девелопер должен вложить дополнительные деньги в создание объекта, где появятся новые рабочие места.

«Девелоперы реализуют в Южном административном округе ряд проектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Они дадут городу свыше четырех тысяч рабочих мест, более 800 из которых обеспечат сотрудниками спорткомплекс и музей», - сказал Ефимов.

Он отметил, что столица активно стимулирует девелоперов возводить культурные объекты. Для этого город повысил коэффициент льготы при строительстве театров, музеев, выставочных или концертных залов с 0,3 до 0,8.

«Вместе с этим был введен контроль профильной эксплуатации объекта в течение пяти лет», - добавил заместитель мэра Москвы.

На Автозаводской улице появится Музей искусств, где будут проходить выставки и тематические мероприятия. Культурное учреждение сможет принимать до 1,5 тысячи посетителей одновременно.

В Бирюлеве-Восточном инвесторы возведут многофункциональный офисный комплекс, поликлинику на 200 посещений в смену, детские образовательные учреждения и торговый центр. Общая площадь объектов составит более 217 тысяч квадратных метров.

«Офисные комплексы в составе деловых кварталов дадут городу более двух тысяч рабочих мест. На территории бизнес-центров разместят всю необходимую для комфортной работы инфраструктуру», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что проект реализуют в соответствии с современными мировыми стандартами.

В Нагатинском Затоне построят деловой квартал. Новые детсады и школы появятся в Москворечье-Сабурове, Южном Чертанове, Царицыне и Даниловском районе. Строительство новых жилых комплексов предусматривает возведение трех школ на 2875 мест и семи детских садов на 1630 воспитанников.

«Инвесторы активно участвуют в создании социальной, бытовой, спортивной и культурной среды рядом с новостройками. Комплексный подход подробно прорабатывается на этапе подготовке градостроительной документации», - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

За четыре года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы столицы. С инвесторами заключили свыше 70 соглашений, предусматривающих возведение более трех миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. В этот список входят промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Стать участникам городской программы могут как девелоперы, планирующие реализацию проекта, так и застройщики, которые уже возводят жилье в столице. Участки под жилую застройку и создание мест приложения труда могут располагаться в разных районах. Заявки на участие в программе принимают через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Работа Экономика Москва
20 февраля 2024, 09:05
Москва получила более 830 тысяч упаковок лекарств с помощью офсетных контрактов
Freepik
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В прошлом году офсетные контракты позволили Москве получить больше 830 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Всего город оформил уже 17 таких соглашений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Офсеты - особый способ взаимодействия столицы и бизнеса. Инвесторы запускают на территории Москвы производства ключевых товаров, а город, в свою очередь, гарантирует их закупку в течение многих лет», - отметил он.

По словам мэра, власти заключили восемь офсетных соглашений, которые гарантируют поставку лекарств. В столице займутся производством противоглаукомных, противоопухолевых, анальгезирующих препаратов.

Восьмой офсет, подписанный в этом году, подразумевает выпуск антидепрессантов, нейролептиков и других лекарств по 43 международным непатентованным наименованиям.

Собянин добавил, что в общей сложности в Москве оформили уже 17 офсетных контрактов. Это позволит городу получить примерно 87 миллиардов рублей инвестиций и свыше 6,5 тысячи рабочих мест.

Президент России Владимир Путин также заявил о доле жизненно важных препаратов , производимых в стране. По его словам, 75% таких лекарств выпускают отечественные компании.

Лекарства Сергей Собянин Москва
19 февраля 2024, 19:52
Станцию МЦД-4 «Кутузовская» в Москве построят до середины лета
Global Look Press
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Строительство станции «Кутузовская» на четвертом маршруте Московского центрального диаметра завершат во втором квартале 2024 года. Сейчас возводят надземный пешеходный переход для интеграции с одноименной станцией Филевской линии метро, сообщил информационный центр столичного правительства.

«В рамках строительства остановочного пункта „Кутузовская“ уже построены две пассажирские платформы и надземный пассажирский вестибюль», - уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что новые объекты позволят пассажирам с комфортом выходить на Кутузовский проспект.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, станцию возвели уже на 65%.

Специалисты смонтировали металлоконструкции над съездом с ТТК на Кутузовский проспект и приступили к монтажу кровли.

В Москве также откроют до 2030 года три ветки метро - Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Помимо этого, планируют возвести 48 станций рельсового каркаса.

Строительство МЦД Москва

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