30 января 2024, 19:13

Вторник стал самым теплым днем 2024 года в Москве

РИА «Новости»
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Вторник 30 января стал самым теплым днем в Москве в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, в 15:00 метеостанция ВДНХ зафиксировала температуру в +1,8 градуса, а на Балчуге воздух прогрелся до +2,2 градуса.

«Сегодняшний день стал самым теплым в текущем январе», - отметила она.

Уже через несколько дней температура в Москве существенно снизится, ночью будет до -11 градусов. Похолодание нужно ожидать в выходные, 3–4 февраля.

Кроме того, столица попадет в барическую ложбину. Атмосферное давление станет аномально низким уже в первых числах февраля.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова
30 января 2024, 19:04
Более 30 домов художников отремонтировали в Москве
Freepik
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С 2015 года в Москве по программе капитального ремонта отремонтировали 33 дома, в которых жили и работали отечественные художники. О проделанной работе рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Так, коммунальщики обновили дом ½ на набережной Тараса Шевченко. В нем жил народный художник СССР лауреат двух Сталинских премий Николай Жуков. Здание из двух восьмиэтажных крыльев и 14-этажной центральной части украшено эркерами, арочными окнами и рустовкой нижних этажей. Во время ремонта специалисты привели в порядок фасад и подъезды, восстановили портрет дома, убрали отслаивающиеся части штукатурки, заделали трещины, отремонтировали балконы и стены. Кроме того, здесь установили новые входные и тамбурные двери.

Также специалисты привели в порядок дом 7/9 на улице Правды. В нем живет художник Дмитрий Цветков. Фасад и подъезды кирпичного здания 1959-го года постройки восстановили, балконы и откосы, обновили входные группы, заменили водосток и отливы.

Кроме того, рабочие отремонтировали дом 2/5 в Карманицком переулке, в котором располагалась штаб-квартира Ассоциации художников революционной России. Здание г-образной формы в стиле модерн построили в 1917 году. Здесь привели в порядок подъезды и подвальные помещения, а также заменили некоторые инженерные системы. Исторический фасад тщательно очистили, обновили кирпичную кладку, штукатурный слой и архитектурный декор, а цокольную часть здания облицевали плиткой.

Ранее в Москве завершили капитальный ремонт трех столетних домов. Здания располагаются в районе Садового кольца.

Москва
30 января 2024, 17:56
Москву-реку очистили от брошенных судов и плавучих объектов
РИА «Новости»
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В 2023 году городские службы столицы провели большую работу по очистке Москвы-реки. Они убрали из южной части акватории 10 плавучих объектов и восемь брошенных судов. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«В 2023 году мы завершили работы по очистке водоемов в южной части города», - рассказал он.

Город провел работы по очистке реки от затонувших и заброшенных судов, а также нелегально размещенных понтонов и других подобных сооружений. Их владельцам выпишут штрафы. Они смогут получить обратно свое имущество, если компенсируют муниципалитету сумму, потраченную на извлечение из водоема.

Летний сезон речной навигации в Москве официально начнется 24 апреля. В минувшем летнем сезоне теплоходы совершили более 30 тысяч поездок и перевезли свыше 700 тысяч пассажиров.

Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
30 января 2024, 14:49
Почти 430 домов по реновации начали проектировать и строить в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В Москве по программе реновации приступили к проектированию или строительству 429 новых домов. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Программа реновации набрала ход. С момента ее старта подобрано 602 площадки, на которых появится 9,9 млн кв. метров жилья», - заявил он.

По словам заммэра, в Москве уже возвели и сдали в эксплуатацию 304 дома площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Это позволило более чем 150 тысячам жителей столицы получить квартиры в новостройках.

Бочкарев уточнил, что сейчас в проекте находятся 208 домов площадью более четырех миллионов «квадратов» и строится 221 здание площадью 4,16 миллиона квадратных метров.

В 2024 году в Москве по программе реновации появится около двух миллионов квадратных метров жилья в рамках реализации проектов комплексного развития территорий.

Строительство Реновация в Москве Андрей Бочкарев Москва
30 января 2024, 14:22
Свыше 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве
Freepik
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В Москве по программе капитального ремонта заменят более 2,6 тысячи лифтов в 2024 году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего - в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах», - уточнил он.

По словам заммэра, за время реализации программы обновления лифтового хозяйства в Москве заменили более 45,2 тысячи лифтов. Так, в домах, находящихся на счете регионального оператора, их меняют только в год окончания 25-летнего срока службы.

В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства отметили, что коммунальщики строго следят за сроками эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, которое требует регулярных проверок.

В прошлом году в Москве заменили почти четыре тысячи лифтов в жилых домах.

Петр Бирюков Москва

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