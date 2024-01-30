Вторник стал самым теплым днем 2024 года в Москве

Читайте нас в:

По данным синоптика, в 15:00 метеостанция ВДНХ зафиксировала температуру в +1,8 градуса, а на Балчуге воздух прогрелся до +2,2 градуса.

«Сегодняшний день стал самым теплым в текущем январе», - отметила она.

Уже через несколько дней температура в Москве существенно снизится, ночью будет до -11 градусов. Похолодание нужно ожидать в выходные, 3–4 февраля.

Кроме того, столица попадет в барическую ложбину. Атмосферное давление станет аномально низким уже в первых числах февраля.