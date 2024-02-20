Вторая волна строительства жилых комплексов по реновации началась в Москве

По его словам, в Можайском районе в программу реновации вошло 148 домов, в которых живут более 25,3 тысячи человек. Для них уже возвели шесть жилых комплексов, еще три - на подходе к сдаче. Строятся четыре новостройки на улицах Говорова, Кубинка, Багрицкого и Вяземская.

«Новостройки появляются преимущественно на месте расселенных и демонтированных домов», - отметил мэр.

Собянин добавил, что большие силы вложили в улучшение транспортной инфраструктуры Можайского района, Там открыли новые станции метро, запустили МЦД-1 и построили проспект Багратиона. В планах градостроителей - реконструкция улиц Генерала Дорохова и Верейской.

Кроме того, специалисты благоустроили парковую зону у пруда на Кутузовской улице, сквер «Дубки» и создали парка в Козловском лесу недалеко от станции «Давыдково». В медучреждениях района идет реконструкция, а на Верейской улице вскоре появится спорткомплекс.

Ввод жилья в Москве в 2024 году превысит пять миллионов квадратных метров. Примерно три миллиона из них построят за счет частных инвесторов.