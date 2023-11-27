Всесезонный сад появится на северо-востоке Москвы

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По его словам, проект инициировали в рамках реорганизации производственной зоны, которой занялся застройщик Upside Development.

«Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено шесть тысяч единиц растений из центральной части России», - сообщил заммэра.

Сад будет цвести круглый год благодаря специальному подбору ассортимента растений, приспособленных к умеренному климату. Среди них - 30 сортов, включая 17 видов деревьев и кустарников, а также 11 видов многолетников и луковичных растений.

Сад разделят на функциональные зоны с помощью растений различной высоты и формы, что позволит создать эстетичное пространство для жителей комплекса и посетителей.

Ранее стало известно, что реконструкцию парка Мира в Коломне планируют завершить летом 2024 года.