27 ноября 2023, 14:47

Всесезонный сад появится на северо-востоке Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

В Москве на территории будущего жилого комплекса Upside Towers в Огородном проезде появится всесезонный сад. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, проект инициировали в рамках реорганизации производственной зоны, которой занялся застройщик Upside Development.

«Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено шесть тысяч единиц растений из центральной части России», - сообщил заммэра.

Сад будет цвести круглый год благодаря специальному подбору ассортимента растений, приспособленных к умеренному климату. Среди них - 30 сортов, включая 17 видов деревьев и кустарников, а также 11 видов многолетников и луковичных растений.

Сад разделят на функциональные зоны с помощью растений различной высоты и формы, что позволит создать эстетичное пространство для жителей комплекса и посетителей.

Ранее стало известно, что реконструкцию парка Мира в Коломне планируют завершить летом 2024 года.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
27 ноября 2023, 15:27
Экскурсии в новейшую инфекционную больницу № 1 запустили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве проведут экскурсии в крупнейшую инфекционную больницу № 1. Посетителям покажут оснащение клиники и иммерсивное шоу, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году мы впервые позвали москвичей на экскурсии в новый флагманский центр больницы имени Филатова, которые посетили более 11 тысяч гостей. Прямо сейчас идут экскурсии во флагманский и урологический центр больницы имени Боткина», - уточнила она.

Ракова отметила, что спрос на такие экскурсии оказался высоким. По этой причине слоты записи для большего числа гостей решили внепланово расширить. По окончании экскурсий в Боткинской больнице запустят новый эксклюзивный цикл.

С 1 по 8 декабря жителям столицы покажут изнутри одну из самых закрытых для глаз больниц - инфекционную. Для москвичей подготовили два маршрута в новом лечебно-диагностическом комплексе ИКБ № 1 до старта его работы. Больница стала самой современной и крупнейшей в России.

Иммерсивное шоу «Заражение» представят в ИКБ № 1 с 1 по 3 декабря. Участникам предложат попробовать себя в роли врачей и спасти жизнь человека.

Боткинская больница с вековой историей примет всех желающих на экскурсию в период с 23 по 29 ноября. Гостям покажут выставку медицинской формы и они смогут сделать снимки в фотозоне.

Больницы Экскурсии Москва 2023
27 ноября 2023, 13:32
Более 500 объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
С начала 2023 года в Москве появилось 523 новых объекта капитального строительства, их общая площадь превысила 11,6 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, с января в Москве ввели в эксплуатацию на 32% больше «квадратов» недвижимости, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда в городе сдали 8,8 миллиона квадратных метров.

«Большинство объектов, получивших разрешения на ввод, являются жилыми - сдано 258 многоквартирных домов с площадью квартир 5,5 миллиона квадратных метров» - уточнил Бочкарев.

Он добавил, что часть объектов появилась в столице по программе реновации - 52 дома построили для расселенных жителей Москвы. Общая площадь квартир составила более 857 тысяч квадратных метров. При этом 80% появившихся объектов построили на средства инвесторов.

«В частности, девелоперы ввели 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения», - добавил заммэра.

С начала года в Москве одобрили строительство 14,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Строительство Недвижимость Москва 2023 Андрей Бочкарев
27 ноября 2023, 13:12
Суд отказал комику Руслану Белому в снятии статуса иноагента
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Основателю шоу Stand up Руслану Белому* не удалось снять статус иноагента. Суд отказал исключить комика из реестра Минюста, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал в удовлетворении административного искового заявления Белого Руслана Викторовича* к Министерству Юстиции Российской Федерации о признании решения незаконными, исключении сведений из реестра», - говорится в сообщении.

Шоумена включили в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. Представитель Минюста Станислав Воробьев, выступая в суде, уточнил, что Белый* занимается политикой , участвует в создании и распространении публичных материалов, в том числе в СМИ, также признанными иноагентами. Весной этого года за месяц комик получил 160 тысяч рублей иностранного финансирования.

Шоумен также позволил себе высказывания против спецоперации. После начала СВО он переехал в Турцию, но позже переселился в Барселону, где планирует получить вид на жительство и испанский паспорт.

* Руслан Белый внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Суд Иноагенты Москва 2023
27 ноября 2023, 13:02
Москвичи отметили День матери концертами, мастер-классами и флешмобами
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
На протяжении всей прошлой недели в Москве проходили события в честь Дня матери. Психологи консультировали желающих в школах и колледжах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы подготовили масштабную недельную праздничную программу и сейчас видим, какой большой отклик она получила со стороны горожан», - уточнила она.

Ракова отметила, что встречи с топовыми спикерами, праздничные концерты и мастер-классы в семейных центрах и центрах московского долголетия посетили несколько тысяч человек. Посетители МФЦ отправили свыше трех тысяч оригинальных открыток ко Дню матери по почте.

Изюминкой торжества стал «Лекторий московской мамы». Это серия бесплатных лекций от ведущих экспертов и звезд. Более четырех тысяч женщин с детьми посетили занятия очно, еще свыше 400 тысяч - прослушали онлайн.

Кроме того, детские поликлиники Москвы раздали 100 тысяч рецептов. Каждой маме, посетившей с ребенком в детскую поликлинику в прошлые выходные.

С января 2023 года в московских роддомах на свет появилось свыше 100 тысяч детей. Самый популярный день рождения - 23 августа, тогда 371 женщина стала мамой.

Праздники Семья Москва 2023

Новости по теме