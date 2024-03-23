23 марта 2024, 09:49

Все мероприятия на выставке «Россия» отменили после теракта в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Все культурно-развлекательные мероприятия, которые должны был пройти на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 23 и 24 марта, отменили. Информацию об этом опубликовали организаторы.

«Выставка „Россия“ соболезнует семьям погибших от террористического акта в Crocus City Hall», - указано на сайте форума.

Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления. В столице после теракта в целом отказались устраивать массовые мероприятия в выходные.

Группа террористов ворвалась в Crocus City Hall и открыла огонь по зрителям перед концертом рок-группы «Пикник». Боевики расстреливали людей в упор, а по зданию разбрасывали зажигательные шашки. В здании вспыхнул мощный пожар, пламя было похоже на огненный вихрь.

В результате теракта погибли десятки людей, число жертв растет. В больницах - сотни раненых. Неравнодушные россияне массово идут в донорские центр, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Выставки Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 13:26
Пассажиров московского метро начали досматривать на входе
РИА «Новости»
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В метрополитене Москвы усилили меры безопасности после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр. Просим отнестись с пониманием к требованию инспекторов в досмотровых зонах», - уточнили в Дептрансе.

Силовики патрулируют станции, работает система видеоаналитики «Сфера» - она вычисляет людей из базы розыска и передает данные в полицию.

Москвичей и гостей города попросили с пониманием отнестись к принятым мерам. В Дептрансе напомнили, что безопасность в транспорте крайне важна.

Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», расстреляли людей и устроили пожар.

Погибли 115 человек , спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее следователи попросили очевидцев и тех, кто находился во время теракта в концертном зале Crocus City Hall, рассказать подробности о произошедшем. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту. Преступники собирались сбежать на Украину.

Метро Полиция Метро Москвы Дептранс Москвы Москва Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 11:07
Ефимов: инвестор построит жилье, социальные и деловые объекты в бывшей промзоне «Грайвороново»
РИА «Новости»
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Подвели итоги аукциона на право редевелопмента участка площадью 22,56 гектара на территории бывшей промзоны «Грайвороново». Инвестор возведет жилой квартал, социальную инфраструктуру и логистический комплекс, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В аукционе на право редевелопмента участков бывшей промзоны „Грайвороново“ приняли участие семь компаний. Победителем стало ООО „Строй капитал“, входящее в Группу компаний „Гранель“», - сказал он.

Итоговая цена аукциона в процессе торгов увеличилась почти в восемь раз и превысила два миллиарда рублей. Владимир Ефимов сообщил, что договор о комплексном развитии территории заключат в ближайшее время.

Инвестор получит участок площадью 22,56 гектара вдоль Окской улицы, недалеко от Рязанского проспекта, станций метро «Стахановская», «Окская» и «Кузьминки». На месте устаревших складов и торгово-бытовых объектов построят более 241 тысячи квадратных метров жилья и 205 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного и общественно-делового назначения, в том числе логистический комплекс, школу, детский сад и спортивный центр. По прогнозам, инвестиции превысят 112 миллиардов рублей.

Новый проект редевелопмента «Грайвороново» стал третьим. Городские операторы занялись обновлением двух участков площадью 16 и 3,57 гектара.

Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва
22 марта 2024, 07:28
Многофункциональный терминал оперативно-диспетчерской связи разработали в Москве
Freepik
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Новый многофункциональный встраиваемый терминал создала московская компания «Лотес ТМ». Аппарат предназначен для организации оператисно-диспетчерской связи, конференц-связи и передачи сообщений. Подробности рассказала заместитель руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

Она отметила, что в Москве, благодаря комфортным условиям для бизнеса, активно развивается сфера производства коммуникационного оборудования.

«Столичное предприятие разработало линейку встраиваемых многофункциональных терминалов для организации оперативно-диспетчерской связи, передачи сообщений и конференцсвязи. Уже с этого года устройство будут выпускать серийно», - рассказала Степанова.

Новой устройство можно встраивать в уже установленное оборудование, а также подключать к ведомственным и корпоративным информационнымсистемам, системам охраны и пожарной безопасности.

Производитель нового терминала «Лотес ТМ» воспользовался «Банком технологий», где можно подобрать компанию для разработки программного обеспечения, аппаратных решений и созданию вспомогательного оборудования.

В Москве реализуется комплекс мер для усиления инвестиционной привлекательности столицы для российских производителей. В мегаполисе созданы все условия для развития малых, средних и крупных предприятий.

Бизнес Промышленность Технологии Москва
21 марта 2024, 14:11
Ефимов: столичная сфера общепита увеличила обороты на 16% в 2023 году
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Московские кафе, рестораны и бары в 2023 году заработали 550 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 16,3% выше показателей 2022-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские кафе, рестораны и бары в 2023 году заработали 550 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 16,3% выше показателей 2022-го.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что столичная сфера общепита успешно пережила преобразования, связанные с переходом крупных зарубежных сетей к российским владельцам, и смогла сохранить рабочие места и привычный для жителей города ассортимент услуг.

«В 2023 году выручка заведений общепита Москвы увеличилась на 16% по сравнению с 2022-м. Наибольший месячный оборот был зафиксирован в декабре - 58,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% выше результата декабря 2022 года», - рассказал Ефимов.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, посещаемость точек общепита в прошедшем году увеличилась на 18%. Среднегодовой чек в столичных кафе и ресторанах в 2023-м поднялся всего на 44 рубля и достиг 703 рублей. Это на 6,7% выше цифры за 2022 год. Московские рестораторы смогли ограничить рост цен благодаря локализации продуктовых поставок и развитию программ лояльности.

Еда Экономика Рестораны Москва

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