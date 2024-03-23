Все мероприятия на выставке «Россия» отменили после теракта в Crocus City Hall

Читайте нас в:

«Выставка „Россия“ соболезнует семьям погибших от террористического акта в Crocus City Hall», - указано на сайте форума.

Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления. В столице после теракта в целом отказались устраивать массовые мероприятия в выходные.

Группа террористов ворвалась в Crocus City Hall и открыла огонь по зрителям перед концертом рок-группы «Пикник». Боевики расстреливали людей в упор, а по зданию разбрасывали зажигательные шашки. В здании вспыхнул мощный пожар, пламя было похоже на огненный вихрь.

В результате теракта погибли десятки людей, число жертв растет. В больницах - сотни раненых. Неравнодушные россияне массово идут в донорские центр, чтобы сдать кровь для пострадавших.