Все дома первого этапа реновации расселили в районе Крюково в Москве

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Пять из этих зданий уже снесли, на их месте появится новое современное жилье для участников программы реновации.

«Всего в Зеленограде расселено 11 домов старого жилищного фонда. Почти 700 семей получили современные квартиры», - отметил Левкин.

В появившейся в Крюкове новостройке по адресу Солнечная аллея, корпус 935, уже готовы новые квартиры для 245 жителей Зеленограда.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в результате расселения старых домов в этом районе районе новое жилье уже получили около двух тысяч человек.

«Всего в программу включили 34 старых дома, в которых живут порядка 7,1 тысячи человек», - сообщил мэр столицы.

Ранее специалисты МосгорБТИ проверили почти 50 домов по реновации.