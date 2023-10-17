Все дома первого этапа реновации расселили в районе Крюково в Москве
В районе Крюково в Зеленограде успешно завершилось расселение девяти старых домов, включенных в первый этап программы реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Пять из этих зданий уже снесли, на их месте появится новое современное жилье для участников программы реновации.
«Всего в Зеленограде расселено 11 домов старого жилищного фонда. Почти 700 семей получили современные квартиры», - отметил Левкин.
В появившейся в Крюкове новостройке по адресу Солнечная аллея, корпус 935, уже готовы новые квартиры для 245 жителей Зеленограда.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в результате расселения старых домов в этом районе районе новое жилье уже получили около двух тысяч человек.
«Всего в программу включили 34 старых дома, в которых живут порядка 7,1 тысячи человек», - сообщил мэр столицы.
Ранее специалисты МосгорБТИ проверили почти 50 домов по реновации.