Врачи стали на 15% больше проводить лучевых исследований в Москве

«Половина снимков - пять из 10 миллионов - описаны врачами Московского референс-центра. Благодаря ему лучевая диагностика в городе уже четыре года работает по новому принципу», - уточнил он.

Глава города отметил, что исследование проводят врачи поликлиники по месту жительства пациента. После этого снимки автоматически попадают в Единый радиологический информационный сервис, откуда их забирают на изучение. Благодаря такому методу описание исследований стало проходить в 16 раз быстрее.

Собянин добавил, что на прошлой неделе он доложил президенту России Владимиру Путину о новых технологиях в московской медицине.

С января этого года у пациентов московских больниц появилась возможность увидеть все свои медицинские назначения и результаты исследований в мобильном приложении. Этой функцией воспользовались уже более миллиона жителей столицы.