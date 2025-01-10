Врачи отказались нести пожилого профессора, которому потребовалась госпитализация

Читайте нас в:

Медики приехали на вызов к пациенту, которым оказался 86-летний доктор экономических наук Рудольф Зименков. У него выявили нарушение сознания.

Мужчине потребовалась госпитализация, но бригада отказалась нести его до машины. Известно, что в доме профессора есть пассажирский лифт.

Врачи также не пожелали говорить с оператором экстренных оперативных служб для уточнения информации.

Рудольф Зименков является выпускником МГИМО и автором 14 монографий. Он создал учебники «Россия: интеграция в мировую экономику» и «Экономика США».

Рботники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» ранее помогли медикам в транспортировке пожилой женщины в городском округе Кашира.