22 февраля 2024, 13:22

VR-полеты, шоу и викторины. Павильон «Макет Москвы» представит программу на 23 февраля

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На ВДНХ павильон «Макет Москвы» подготовил праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Посетители смогут окунуться в виртуальную реальность и поучаствовать в викторинах, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Каждый день в павильоне „Макет Москвы“ проходит более 40 сеансов VR-полета. Всего же с момента открытия аттракциона после реконструкции в ноябре 2023 года полюбоваться уменьшенной в 400 раз столицей с высоты полета на вертолете смогли свыше 9,5 тысячи человек», - отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Гостей ждут в павильоне в пятницу в 10:15 на трехминутный виртуальный полет над уникальным макетом столицы. Желающим принять участие в аттракционе нужно заранее пройти регистрацию на специальном терминале. Запись открывается в начале каждого часа.

В День защитника Отечества с 11:00 и до 19:30 каждые полчаса можно будет посмотреть пятиминутные светотехнические шоу, включая музыкальные, познавательные, развлекательные. Павильон «Макет Москвы» работает всю неделю бесплатно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

Узнать расписание мероприятий и записаться на экскурсии можно на сайте или в приложении «Макет Москвы».

В Москве 23 февраля также можно посетить бесплатные выставки, экскурсии и концерты. На ВДНХ с 12:00 начнутся лекции и встречи с общественниками, учеными, известными спортсменами, а также военкорами и защитниками страны.

23 февраля ВДНХ Москва
22 февраля 2024, 12:46
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в праздничные выходные
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Во время длинных выходных московские коммунальщики будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«В преддверии Дня защитника Отечества все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, он сохранится до 25 февраля включительно», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он пояснил, что ответственные лица всех структур, оперативный и ремонтный персонал выйдут на круглосуточное дежурство. Электросетевые объекты, противопожарные меры и антитеррористическую защищенность инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры взяли под особый контроль.

Бирюков добавил, что системы ресурсообеспечения в Москве имеют достаточный запас мощности для бесперебойного обслуживания потребителей. Около 1,5 тысячи аварийных бригад и спасателей привели в готовность.

Кроме того, во время праздничных выходных для уборки снега выведут необходимое количество коммунальной техники и дворников.

С 23 по 25 февраля график работы соцучреждений и государственных служб Москвы изменится. При этом большая часть организаций будет работать в прежнем режиме.

23 февраля Петр Бирюков Москва
22 февраля 2024, 12:15
«Робокошки» выполнили почти 30 тысяч заданий в московских больницах
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Роботизированные курьеры-помощники — «робокошки» — с ноября выполнили почти 30 тысяч заданий в трех больницах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«За три месяца они успели преодолеть в больницах тысячу километров и выполнить почти 30 тысяч разных заданий», - рассказала она.

Роботов интегрировали в работу трех столичных стационаров: городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и ГКБ № 15 имени О. М. Филатова в ноябре 2023 года.

Задачи робокошек в медицинских учреждениях включают в себя доставку еды и лекарств, перевозку медицинских принадлежностей, встречу пациентов и помощь с транспортировкой их личных вещей. Роботы-курьеры не только облегчают ежедневную работу медицинских работников, но и поднимают настроение посетителям и пациентам больниц.

Кроме того, в московских парках уже начали работать 10 роботов-уборщиков «Пиксель». Они приводят в порядок прогулочные дорожки в парках.

Роботизированные курьеры-помощники - «робокошки» - с ноября выполнили почти 30 тысяч заданий в трех больницах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Больницы Роботы Технологии Анастасия Ракова Москва
22 февраля 2024, 11:48
Летом на Красной площади проведут физкультурный парад
Global Look Press
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В Москве в августе этого года на Красной площади состоится первый физкультурный парад. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, предложивший прошлой осенью российскому лидеру Владимиру Путину возродить эту советскую традицию.

Он уточнил журналистам, что парад соберет как минимум десять тысяч участников, включая звезд спорта.

Кремлев в шутливой форме прокомментировал Shot возможность участия в параде звезд, побывавших на голой вечеринки Ивлеевой.

«Они будут волонтерами отрабатывать там, больше уборкой заниматься», - сказал он.

Кремлев добавил, что парад в первые выходные августа станет ярким мероприятием, которое смогут посетить все желающие бесплатно.

Накануне Путин во время церемонии открытия первых «Игр будущего» в Казани назвал российских спортсменов одними из самых сильных в мире. По его словам, международный мультиспортивный турнир будет вне политики.

Спортсмены Фестивали Красная площадь Москва
22 февраля 2024, 11:03
Более 120 школьных дворов благоустроят в Москве в этом году
Телеканал «360»
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В Москве продолжают благоустраивать участки возле образовательных учреждений. В 2024 году планируют привести в порядок больше 120 таких территорий, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

«Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, после проведения благоустройства эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом», - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что масштабное благоустройство охватит все административные округа столицы после того, как у школьников закончится учебный год.

Бирюков добавил, что специалисты заменят покрытие на существующих пешеходных дорожках или возведут новые, обновят детские площадки, отремонтируют футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, а также зоны воркаута.

В школьных дворах появится уличная мебель, современные фонари и камеры видеонаблюдения. При необходимости высадят деревья и кустарники. К 1 сентября благоустройство полностью завершат.

В Москве также будут приводить в порядок около 1,7 тысячи дворов в этом году. Дорожники отремонтируют асфальт на пешеходных дорожках и в проездах, а также создадут парковки.

Благоустройство Школы Москва

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