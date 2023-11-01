«Возрождение жемчужины». Собянин рассказал о реставрации Донского монастыря в Москве

По его словам, в ближайшие годы отреставрируют башни под номерами восемь, девять и десять, а также три прясла Южной стены и еще три Восточной. Кроме этого, работы завершат на западных воротах с колокольней, надвратной церкви Тихвинской иконы Божьей Матери, монастырской канцелярии, пристройке к северным воротам (бывшая келья Патриарха Тихона), пряслах Западной и Северной стен и зданию Духовной семинарии у западных ворот.

«Надеюсь, эти работы не затянутся надолго. И уже через несколько лет Донской монастырь предстанет перед нами во всем своем великолепии», - подчеркнул Собянин.

За десять лет специалисты сделали многое в рамках реставрации архитектурного ансамбля. Например, они обновили Малый (Старый) собор, привели в порядок Церковь Архангела Михаила, обновили почти десяток башен и многие другие элементы.

«Благодарю всех, кто вкладывает свой талант и ресурсы в возрождение этой жемчужины Москвы», - заключил он.

Ранее в столице приступили к реставрации фасадов церкви Вознесения Господня.