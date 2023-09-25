Воздух в Москве летом был чище, чем в прошлом году

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«Наилучшие условия были зафиксированы в июле, когда выпало осадков почти в два раза больше месячной нормы», - уточнил он.

В ведомстве добавили, что концентрация загрязняющих веществ летом оказались до 22% ниже предыдущих аналогичных показателей. Так, концентрация диоксида азота упала на 12%, взвешенных частиц РМ10 - на 22%, РМ2,5 - на 21%.

Кроме того, в Москве круглосуточно работают 56 автоматических станций, которые следят за состоянием воздуха. Их оборудовали современным высокоточным оборудованием.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночная температура в Москве повторила рекорд 1975 года.

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