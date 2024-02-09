Восстановительные работы после пожара на севере Москвы будут вести круглосуточно

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Крыша жилого дома вспыхнула ночью 9 февраля. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировали около 400 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Предварительной причиной возгорания назвали нарушение работы системы обогрева кровли.

Жильцов, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, разместили в социальных гостиницах.

«Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме», - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия создали оперативный штаб. Специалисты начали обследование помещений.



