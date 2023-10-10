Воскресенье станет самым теплым днем недели в Москве
Глубокий циклон станет причиной потепления и дождей на грядущих выходных. Самым теплым днем станет воскресенье, отметила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, в выходные в Москве и области ожидается приближение глубокого циклона, который принесет с собой дожди и значительное повышение температуры воздуха.
Согласно прогнозам, воскресенье будет самым теплым днем недели. Средняя суточная температура составит около 10-12 градусов, что будет соответствовать среднему показателю середины сентября.
Однако в начале следующей недели ожидается похолодание.
«В начале следующей недели, в тылу циклона, начнется адвекция арктического воздуха и резко похолодает», - уточнила Позднякова.
Ранее стало известно о том, что мокрый снег пройдет в Москве и Подмосковье 10 октября.