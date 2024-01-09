Восемь крупных соцобъектов появились в Москве в 2023 году

В 2023 году в Москве возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них - здания здравоохранения, образования, культуры и спорта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Строительство социальных объектов рядом с жилой застройкой - важный и полезный фактор для развития города и улучшения качества жизни его жителей, это одна из задач, поставленных перед Стройкомплексом мэром Москвы», - отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что в Восточном округе столицы возвели флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова на Вешняковской улице и обновили ледовый дворец, расположенный на улице Сокольнический Вал. В центральном округе появился ледовый дворец «Кристалл», на северо-западе - ледовый каток «Сталкер», в ЮЗАО - центр фигурного катания Этери Тутберидзе.

Кроме того, дворец спорта «Некрасовка» достроили на Рождественской улице. В здании разместили крытый каток, бассейн, экстрим-парк и зону воркаута. В САО начала работать академия спорта «Динамо» на улице Юрия Никулина. В Западном округе столицы возвели учебно-образовательный кластер «Ломоносов».

Центр инноваций и импортозамещения также возведут в ТиНАО по программе создания рабочих мест. Инвестор уже получил разрешение на строительство.