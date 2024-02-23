23 февраля 2024, 14:15

Волшебство, а не сатанизм? Вечеринка «Посвяд» в Москве возмутила верующих

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Общественники планируют попросить прокуратуру проверить организаторов московской вечеринки «Посвяд». Активисты считают, что участники мероприятия оскорбили чувства верующих, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, на днях в баре «Слезы» провели мистическую вечеринку. Фотографии с нее кто-то опубликовал в интернете, тем самым оскорбив некоторых людей.

Представители правозащитного центра «Царьград» намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить организаторов «Посвяда» на нарушение закона об оскорблении чувств верующих.

В свою очередь организаторы вечера объяснили, что не хотели никого обидеть, а просто решили популизировать старославянскую культуру, сказки и игры.

«Преобладающий на нашем мероприятии жанр витч-хаус не первый год существует в России. Колдовская тематика, ведьмы, шабаш - все это связано с волшебством, а не сатанизмом», - процитировала Baza event-менеджеров.

На днях в Белогорске Амурской области конкурс на раздевание закончился закрытием ночного клуба. При этом в городе других развлекательных заведений больше нет.

Скандалы Москва
23 февраля 2024, 13:23
Московские сугробы побили рекорд 122-летней давности
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В Москве продолжают расти сугробы. Синоптики зафиксировали очередной суточный рекорд по высоте снежного покрова — пало достижение 122-летней давности, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Высота сугробов в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет 63 сантиметра. Это рекордная высота для 23 февраля». - уточнила она.

Котилевская отметила, что больше всего снега 23 февраля было в 1902 и в 1970 годах. Тогда высота снежного покрова достигла отметки в 60 сантиметров.

В следующем месяце метеорологи ожидают еще более высокие сугробы в столице. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этом году зима затянется, а высота снежного покрова в марте будет самой высокой за все три месяца.

В Москве продолжают расти сугробы. Синоптики зафиксировали очередной суточный рекорд по высоте снежного покрова - пало достижение 122-летней давности, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Снегопад Погода в Москве Москва
23 февраля 2024, 12:04
Сервис «Узнай Москву» представил новый маршрут в честь Янковского
РИА «Новости»
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Сервис «Узнай Москву» пополнился новым маршрутом, посвященным народному артисту СССР Олегу Янковскому. Во время прогулки горожане смогут узнать о начале творческого пути актера, о его самых значимых ролях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Новый маршрут команды проекта „Узнай Москву“ посвящен 80-летию со дня рождения основателя знаменитой актерской династии, народного артиста СССР Олега Янковского», - уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Маршрут включает знаковые места, связанные с жизнью и творчеством Янковского. Речь идет о киностудии «Мосфильм», театре «Ленком», в котором актер служил более 30 лет, а также Центральном доме кино, где прошли премьеры самых обсуждаемых картин с его участием. Прогулка стартует с киностудии «Мосфильм». Знаковой остановкой на пути станет дом в стиле сталинского ампира на Комсомольском проспекте, где Янковский прожил с конца 1980-х годов до своих последних дней.

Все точки пути обозначены на интерактивной карте, желающие смогут найти там дополнительную информацию о каждой из них.

Сервис «Узнай Москву» также разместил маршрут о карьере и творчестве режиссера и преподавателя МХАТ Марины Брусникиной. Участники экскурсии смогут побывать в восьми важных местах, которые сыграли ключевую роль в ее творческой биографии.

Актеры Москва
23 февраля 2024, 11:14
Собянин поздравил ветеранов, военных и участников СВО с 23 Февраля
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В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с праздником.

«Беспримерный подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда останется в памяти народа как яркий пример героизма и патриотизма, является неиссякаемым источником силы духа», - написал он.

Глава города отметил, что сейчас российские солдаты выполняют на фронте боевые задачи, отстаивая суверенитет и безопасность страны. Они бросили все силы для победы, проявив мужество и высокий профессионализм.

«Участники СВО - в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох», - подчеркнул мэр.

Он выразил благодарность бойцам за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне. А также пожелал мира, благополучия и новых успехов в служении России.

Ранее военных поздравил с Днем защитника Отечества спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил ценность этого праздника в наши дни, когда российские военные встали на защиту своей Родины с оружием в руках.

23 февраля Сергей Собянин Москва
23 февраля 2024, 10:19
Московская неделя моды стартует в столице в марте
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С 1 по 8 марта пройдет вторая Московская неделя моды. Российские и зарубежные дизайнеры представят новые коллекции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В дни открытия и закрытия модного мероприятия состоятся коллективные показы российских дизайнеров, в которых будут участвовать артисты.

С 2 по 7 марта в центральном выставочном зале «Манеж» дизайнеры из разных регионов России презентуют свои коллекции.

В показах примут участие иностранные модельеры по двустороннему договору о сотрудничестве, подписанному во время форума BRICS Fashion Summit.

В течение всей Московской недели моды в ЦВЗ «Манеж» можно будет купить одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Там же будет работать В2В-шоурум - профессиональная площадка для бизнесменов.

В феврале и марте на ВДНХ посетители также смогут ознакомиться с экспозициями, посвященными искусству и литературе. В том числе гостям расскажут о моде XIX века.

Мода Модели Выставка-форум «Россия» Москва

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