Волна аномальных морозов в Москве закончилась в ночь на воскресенье

Он уточнил, что на московской метеостанции ВДНХ зафиксировали -22,5 градуса. В центре столицы, на Балчуге показатели достигли -17,5 градуса, у МГУ -20,2 градуса и Тушино - минус 24,6 градуса. В Московской области холоднее всего было в Серпухове - 30,1 градуса ниже нуля, в Михайловском и Мелихове по -30,7 градуса.

По словам метеоролога, в ближайшее время такие морозы обойдут Центральную Россию.

«Климатический маятник на экваторе зимы качнется в мягкую сторону с положительным отклонением температуры от среднего», - подчеркнул он.

Тишковец добавил, что в столице высота снежного покрова составила от 24 до 41 сантиметра, в Подмосковье - от 27 до 40 сантиметров. При этом нормой для середины января считается 27 сантиметров.

В Москве 14 января будет облачно, во второй половине дня пройдут небольшие осадки в виде снега. Столбики термометров днем покажут отметки -11…-13 градусов.