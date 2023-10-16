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«Вся территория вокруг будущего вокзала преобразится: в планах возвести около 330 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе появится общественная застройка», - уточнил он.

Бочкарев отметил, что благодаря этому создадут комплексную городскую среду и обеспечат ее транспортом.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что общественно-деловые объекты будут находиться с обеих сторон от железнодорожных путей. Также построят конкорсы и платформы для остановок поездов высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург и МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4. Кроме того, появится связь с пятым диаметром и надземным переходом к Рижскому вокзалу и одноименной станции метро.

Строители также возведут второй вестибюль «Рижской» БКЛ, парковки, отстойно-разворотную площадку и две остановки для наземного транспорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки будущего вокзала ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Благодаря этому в столице появится удобный пересадочный узел.

Рядом со станцией метро «Рижская» возведут вокзал высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Строительство запланировано по утвержденному проекту планировки территории, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.