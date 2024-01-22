22 января 2024, 17:45

Водителям в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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На Москву надвигаются снегопады. По этой причине в пресс-службе столичного департамента транспорта призвали водителей завтра, 23 января, отказаться на время от личных машин.

«Синоптики прогнозируют завтра снег - рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», - говорится в сообщении.

В ведомстве также попросили москвичей, находящихся за рулем, быть предельно внимательными. Следить за скоростным режимом и дистанцией, а также не делать резких маневров и перестроений. Водителям порекомендовали по возможности выбирать для поездок метро, МЦК, МЦД, автобусы и такси. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Обстановку на дорогах проконтролирует Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД, в том числе экипажи на КамАЗах.

В ближайшие сутки в Москве и области на дорогах и тротуарах также будет очень скользко. Из-за гололедицы в регионе ввели желтый уровень погодной опасности до 21:00 вторника.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
22 января 2024, 17:17
Более трех миллионов исследований качества воды провели в Москве за год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Свыше трех миллионов различных исследований качества воды провели в Москве в 2023 году. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Ежедневно мегаполис потребляет почти три миллионов кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей», - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, состояние водопроводной воды проверяют по 184 показателям.

В пресс-службе комплекса добавили, что контроль качества начинают с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине. Помимо этого, на станциях водоподготовки и в распределительной сети действуют свыше 500 автоматических анализаторов, которые отслеживают изменения показателей круглосуточно.

Также в 2023 году специалисты заменили 70 задвижек на московском водопроводе.

Петр Бирюков Москва
22 января 2024, 15:43
Собянин рассказал о модернизации ТЭЦ-23 на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Восемь новых турбин установили во время реконструкции ТЭЦ-23 в Метрогородке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале после посещения объекта на Монтажной улице.

«Метрогородок в ближайшие годы ждут большие перемены», - заверил он.

Глава города уточнил, что сейчас более 850 семей начали заселяться в жилой комплекс, построенный по реновации на Открытом шоссе. В общей сложности обладателями нового жилья в Метрогородке станут 16,3 тысячи человек, что больше 40% жителей района.

По словам мэра, на ТЭЦ-23 проводят масштабную модернизацию производственных мощностей и меняют оборудование. Благодаря установленным новым турбинам примерно в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу. Станцию «Мосэнерго» одну из первых оснастили автоматической системой непрерывного контроля и учета выбросов.

Он пояснил, что вместе с тем по программе «Мой район» провели благоустройство улицы Николая Химушина и обновили Центр содействия семейному воспитанию «Маяк». Сейчас рабочие ремонтируют третий филиал консультативно-диагностического центра № 2. В перспективе здесь планируют возвести школы и другие соцобъекты.

Мэр добавил, что реорганизация ближайших промзон в Метрогородке обеспечит местных жителей новыми рабочими местами.

Около 100 километров дорог также построят в Москве за год. В наступившем году завершат возведение участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД.

Строительство Сергей Собянин Реновация в Москве Москва
22 января 2024, 15:00
Около 100 километров дорог построят в Москве за год
РИА «Новости»
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В Москве в 2024 году планируют построить и открыть для движения примерно 100 километров дорог. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в Москве в наступившем году завершат возведение участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД. Таким образом, дорогу соединят с трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

Также в этом году рабочие достроят Южную рокаду и закончат реконструкцию развязок с МКАД.

«Кроме того, мы намерены возвести 30 мостов, эстакад и тоннелей, а также построить 16 внеуличных пешеходных переходов», - добавил заммэра.

Он подчеркнул, что с 2011 года протяженность столичной дорожной сети выросла примерно на 24%. Строители возвели 1360 километров дорог и 429 искусственных сооружений.

Ранее стало известно, что в Москве проведут реконструкцию нескольких улиц у станции метро «Молодежная».

Строительство Дороги Андрей Бочкарев Москва
22 января 2024, 14:43
Здание РАН в Москве начали капитально ремонтировать
Freepik
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В Москве в здании Российской академии наук (РАН) начался капитальный ремонт. Закончить все работы планируют в следующем году, сообщил информационный центр столичного правительства.

Специалисты обновят лицевую часть здания и крышу. Внутри здания отремонтируют помещения зоны Б, общая площадь которых превысила 14 тысяч квадратных метров. Речь идет о блоке руководства и кабинетах инженерных служб.

Работы охватят и стилобатную часть здания, в том числе дождевую канализацию, наружное освещение и гранитное покрытие. Строители сейчас занимаются подготовкой объекта, а также демонтажными работами.

Здания РАН возвели в 70-90 годах в стиле модернизма. С тех времен там не было капитального ремонта.

В здании размещен президиум Российской академии наук. Там есть помещения административного и научно-организационного назначения, столовая, конференц-зал, выставочные галереи, двухъярусный паркинг, а также убежище гражданской обороны.

В Москве также капитально отремонтировали больше 30 зданий , входящих в состав рабочих поселков. Воссоздали кирпичную кладку, привели в порядок фасады и обновили балконы.

Ремонтные работы Москва

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