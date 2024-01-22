Водителям в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

«Синоптики прогнозируют завтра снег - рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», - говорится в сообщении.

В ведомстве также попросили москвичей, находящихся за рулем, быть предельно внимательными. Следить за скоростным режимом и дистанцией, а также не делать резких маневров и перестроений. Водителям порекомендовали по возможности выбирать для поездок метро, МЦК, МЦД, автобусы и такси. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Обстановку на дорогах проконтролирует Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД, в том числе экипажи на КамАЗах.

В ближайшие сутки в Москве и области на дорогах и тротуарах также будет очень скользко. Из-за гололедицы в регионе ввели желтый уровень погодной опасности до 21:00 вторника.