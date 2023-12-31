31 декабря 2023, 16:05

Водителей в Москве призвали быть внимательными на дорогах из-за аномальных холодов

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В новогоднюю ночь Москва окажется во власти непогоды. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов к внимательности на дорогах из-за морозов.

«По прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года в Москве ожидается понижение температуры», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в первых числах нового года в столице будет аномально холодная погода.

По этой причине автоинспекторы попросили автомобилистов и пешеходов проявлять бдительность на дорогах. Водителям порекомендовали следить за скоростью и дистанцией, а также избегать резких перестроений и маневров. Горожан призвали переходить проезжую часть исключительно в установленных местах.

Москвичей также предупредили, что температуры на Рождество в столице будут достаточно низкие. Столбики термометра могут опуститься до -15 градусов 7 января.

Дороги Водители Новый год Москва 2023 Погода в Москве
31 декабря 2023, 16:23
Чат-бот Александра с момента запуска ответила на шесть миллионов вопросов москвичей
Freepik
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На протяжении всего уходящего года москвичи обращались за помощью к чат-боту Александре. О самых популярных вопросах к ИИ сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«С момента появления Александра ответила на шесть миллионов вопросов», - уточнил он.

По словам заммэра, в этом году разработчики расширили функционал виртуального помощника. Благодаря этому чат-бот стал обрабатывать 13 тысяч сообщений в день. Такие показатели в 10 раз превысили ее возможности в самом начале запуска.

Ликсутов отметил, что появившийся в 2023-м чат-бот в приложении «Московский транспорт» удостоился нескольких престижных наград.

Он добавил, что чаще всего пользователи спрашивали о способах оплаты проезда, как привязать карту «Тройка» в транспортных приложениях, а также о имеющихся льготах для пассажиров.

В честь наступления Нового года Московский метрополитен составил перечень тематических литературных произведений. Повести и рассказы погрузят пассажиров в атмосферу праздника.

Искусственный интеллект Метро Москва 2023
31 декабря 2023, 16:06
Сервис «Книги в метро» представил новогоднюю подборку для москвичей
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В честь наступления Нового года Московский метрополитен составил перечень тематических литературных произведений. Повести и рассказы погрузят пассажиров в атмосферу праздника, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом году вместе с приложением „НЭБ Свет“ Российской государственной библиотеки мы перезапустили проект „Книги в метро“. Благодаря ему пассажирам бесплатно доступно более четырех тысяч произведений», - уточнил он.

Пользователи сервиса найдут в новогодней подборке повесть-сказку «Щелкунчик и Мышиный король» - одно из самых знаменитых произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В список вошел рассказ «Детвора» Антона Чехова. Автор изучает поведение детей, оставшихся дома без взрослых. Юные герои произведения в столовой за обеденным столом играют на деньги в лото, но каждый из них относится к игре по-разному.

Пассажирам также предлагается прочесть детскую книжку «Серебряная елка», «В метель и вьюгу» и «Рождественская песнь в прозе».

До этого самыми популярными книгами проекта стали - «Антоновские яблоки», «Таинственный остров» и «Преступление и наказание».

На восемь линий московского метрополитена также вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.

Метро Новый год Москва 2023
31 декабря 2023, 14:11
Более тысячи мероприятий проведут культурные учреждения Москвы во время новогодних каникул
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В московских библиотеках, парках и кинотеатрах с 1 по 8 января проведут новогодние мероприятия. Большинство событий можно будет посетить бесплатно, заранее зарегистрировавшись, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Культурная программа на каникулах включает порядка тысячи событий. Среди них новогодние представления, творческие занятия и шоу-программы», - уточнила она.

Сад «Эрмитаж» пригласил на зимний фестиваль, который стартует 2 января. Посетители смогут бесплатно посмотреть спектакли и поучаствовать в мастер-классах. Кукольный спектакль представит выставочный центр парка «Фили» 3 января в 11:00. Юные зрители узнают о дружбе и приключениях персонажей из сказок. На катке «Полярный» в 13:00 состоится интерактивная программа «Снеговик-шоу».

В парке 50-летия Октября на катке Дружба 4 января в 13:00 покажут ледовый мюзикл «Бременские музыканты». В библиотеке № 240 2 января и в библиотеке № 225 имени Задорнова 3 января организуют вечер танцев с конкурсами и призами.

Библиотека-читальня имени Пушкина 5 января в 12:00 пригласила на спектакль о приключениях во время похода за новогодней елкой. В детской библиотеке № 236 юных читателей ждет «Праздник елки и зимы», игра в фанты, викторина и мастер-класс по созданию поделки в технике объемной аппликации. «Москино» представит кинопоказы на девяти площадках 6 и 7 января.

Праздничную программу также подготовили для участников центров московского долголетия. Пожилых горожан ждут мастер-классы, экскурсии и кинопоказы.

Новый год Москва 2023 Парки
31 декабря 2023, 14:10
Участники акции «Исполни желание» в Москве вручили новогодние подарки детям-инвалидам
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В Москве завершилась акция «Исполни желание». Жители помогли сбыться новогодним мечтам детей с ОВЗ, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«Участники акции могут сделать счастливее детей с инвалидностью, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями, отправивших письма Деду Морозу», - отметил он.

Фурсин уточнил, что исполнить желание ребенка под силу любому человеку. В уходящем году дети отправили 105 писем с пожеланиями. Они просили музыкальные инструменты, аэрохоккей, конструкторы.

По словам руководителя департамента, с момента запуска акции в общей сложности дети получили свыше 1300 подарков.

Москвичи выбирали на сайте акции любое письмо и нажимали на кнопку «Исполнить желание». Затем купленные презенты передали волонтерам фондов, которые доставили их детям к празднованию Нового года.

Депутаты и зампреды Подмосковья также исполнили все мечты детей с «Елки желаний». Например, глава Одинцова Андрей Иванов выполнил просьбу старшеклассника, который очень хотел ноутбук.

Дети Инвалиды Новый год Москва 2023

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