Водителей в Москве призвали быть внимательными на дорогах из-за аномальных холодов
В новогоднюю ночь Москва окажется во власти непогоды. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов к внимательности на дорогах из-за морозов.
«По прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года в Москве ожидается понижение температуры», - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в первых числах нового года в столице будет аномально холодная погода.
По этой причине автоинспекторы попросили автомобилистов и пешеходов проявлять бдительность на дорогах. Водителям порекомендовали следить за скоростью и дистанцией, а также избегать резких перестроений и маневров. Горожан призвали переходить проезжую часть исключительно в установленных местах.
Москвичей также предупредили, что температуры на Рождество в столице будут достаточно низкие. Столбики термометра могут опуститься до -15 градусов 7 января.