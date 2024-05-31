Вода для смельчаков. Москвичей призвали не купаться в столичных водоемах в ближайшие дни

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости» , что столичные водоемы прогреются до 21-22 градусов. Эта температура выше, чем на черноморском побережье, где вода сейчас +19.

Как отметил Шувалов, водоемы Москвы действительно могут прогреться до таких значений. Однако скорее речь идет о мелководных озерах или прудах. Среднесуточная температура 22-23 градуса - такое не часто бывает даже в июле.

«Вода в Москве-реке погрелась до 17 градусов. Наверно, только смельчаки полезут при такой температуре», - отметил он.

Шувалов рекомендовал подождать минимум три-четыре дня, чтобы на мелководье устоялась вполне комфортная температура. И уже в следующие выходные вода, вероятно, будет более приятная для окунания, резюмировал он.