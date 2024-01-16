Власти Москвы объяснили участие кубинцев в уборке снега в центре

Нехватки кадров в мегаполисе нет, указали в материале, а желающих помогать в сложившихся погодных условиях достаточно много.

«На текущий момент штат сотрудников ГБУ „Жилищник“ районов ЦАО города Москвы укомплектован на 100% (почти 17 тысяч человек). Однако во время обильных снегопадов к уборке территорий округа привлекаются дополнительные ресурсы», - объяснили в пресс-службе.

Кроме того, приходят на помощь для уборки снега на добровольной возмездной основе нередко и студенты. В их рядах встречаются кубинцы, которым власти предоставляют необходимые инвентарь и спецодежду.

Ранее коммунальщики приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. Они чистят тротуары, дороги и крыши от наледи.