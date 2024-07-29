Владимир Ефимов: ТРЦ появится возле станции метро «Текстильщики»

«Предприниматель возведет торгово-развлекательный комплекс с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг общей площадью 7,9 тысячи квадратных метров. Объект станет точкой притяжения для жителей района, а также позволит создать около 200 рабочих мест в хорошей транспортной доступности», - рассказал он.

Ефимов напомнил, что с 2016 года в столице участки предоставляют в аренду без проведения торгов для реализации МаИП. Для получения особого статуса, инвесторы должны предложить проект, направленный на развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

«Земельный участок площадью почти 0,5 гектара расположен по адресу: улица Люблинская, владение 6А. Будущий комплекс может включать офисы, магазины, кинотеатр, кафе, рестораны и другие объекты», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Договор заключили с инвестором на пять лет. В течение этого срока он должен завершить все работы За первые шесть месяцев 2024 года для реализации масштабных инвестиционных проектов в Москве выделили почти 170 гектаров земли. Благодаря этому в столице появятся новые образовательные учреждения, спортивные комплексы и другие объекты.