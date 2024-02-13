Владимир Ефимов: Москва привлекает инвесторов для развития городской инфраструктуры

Он подчеркнул, что объем привлеченных частных средств составил 124,5 миллиарда рублей.

«Только по итогам прошлого года инвесторы вложили около 25 миллиардов рублей в строительство проспекта Багратиона, школы в инновационном центре „Сколково“, а также в проект по приему и утилизации электронного и электротехнического оборудования, находящегося в собственности Москвы, и другие проекты государственно-частного партнерства», - уточнил Ефимов.

Концессионные соглашения обязывают частный бизнес создать или провести реконструкцию объектов инфраструктуры, которые перейдут или уже находятся в собственности города. Бизнес получит доход за счет эксплуатации этих объектов.

На сегодняшний день в Москве концессии действуют в сфере образования, здравоохранения, дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гостиничного обслуживания.

Министр правительства Москвы и глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что движение по проспекту Багратиона открыли в сентябре 2023 года. Дорогу построили в рамках крупнейшего концессионного соглашения.

«Инвестиции в проект составили около 68 миллиардов рублей. Соглашение заключили в декабре 2014 года на 40 лет», - рассказал он.

Овчинский добавил, что вторым концессионным проектом, появившимся в Москве в прошлом году, стали центры сбора старого электронного и электротехнического оборудования, используемого организациями и органами исполнительной власти российской столицы.

В рамках заключенного в 2021 году договора инвестору - заводу «Экотехпром», входящему в корпорацию «Экополис», - на 20 лет передали два объекта на Остаповском проезде и Алтуфьевском шоссе. Туда доставляют старую технику. После переработки полученные материалы используют для производства новых устройств, автомобильных деталей, строительных материалов и напольного покрытия.