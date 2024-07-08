Владимир Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы

«Реализация программы „Один рубль за квадратный метр в год“ помогает спасти исторические постройки от разрушения. Благодаря программе предприниматели получают возможность вести бизнес в зданиях с богатой историей и выгодным расположением», - объяснил он.

По словам Ефимова, на проведение реставрации инвесторам дадут пять лет. После этого они смогут перейти на льготную ставку аренды.

Заммэра столицы уточнил, что по результатам торгов с инвесторами заключили договоры аренды, по которым они должны отреставрировать объекты культурного наследия общей площадью почти 6,5 тысячи квадратных метров в центре Москвы. В двух зданиях после реставрации откроют гостиницы, а остальные девять инвесторы смогут использовать по своему усмотрению.

Самый крупный восстанавливаемый объект - главный дом конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры площадью более тысячи квадратных метров. Кроме того, инвесторы реставрируют бывший больничный корпус Мясницкого отделения чернорабочей больницы площадью около 870 квадратных метров.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что эта программа уже позволила восстановить многие здания в центре столицы.

«С инвесторами действуют договоры аренды, по которым они уже выполнили реставрацию 16 объектов культурного наследия в центре столицы и сегодня арендуют их по льготной ставке - один рубль за квадратный метр в год. Площадь этих исторических зданий превышает 9,7 тысячи квадратных метров», - пояснил он.

Среди восстановленных объектов культурного наследия - здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке площадью более 1,7 тысячи «квадратов». Другие масштабные проекты - дом купца Николая Баулина на Николоямской улице (1,5 тысячи квадратных метров) и главный дом городской усадьбы XIX века в Подсосенском переулке (1,3 тысячи квадратных метров).

Программа «Один рубль за квадратный метр в год» работает в столице с 2012 года. Она привлекает инвесторов для реставрации памятников архитектуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

На восстановление объектов культурного наследия дают до пяти лет, после чего можно перейти льготную арендную ставку - один рубль за квадратный метр в год. Срок аренды составляет 49 лет. В 2022 году в программе участвуют здания для размещения гостиниц, среди которых также есть исторические постройки. В этом случае договор заключают на 20 лет.