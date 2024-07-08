08 июля 2024, 09:13

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы

пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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Программа столичных властей «Один рубль за квадратный метр в год» помогает восстановить исторические здания, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Благодаря ей новую жизнь получат еще 11 таких объектов в центре столицы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация программы „Один рубль за квадратный метр в год“ помогает спасти исторические постройки от разрушения. Благодаря программе предприниматели получают возможность вести бизнес в зданиях с богатой историей и выгодным расположением», - объяснил он.

По словам Ефимова, на проведение реставрации инвесторам дадут пять лет. После этого они смогут перейти на льготную ставку аренды.

Заммэра столицы уточнил, что по результатам торгов с инвесторами заключили договоры аренды, по которым они должны отреставрировать объекты культурного наследия общей площадью почти 6,5 тысячи квадратных метров в центре Москвы. В двух зданиях после реставрации откроют гостиницы, а остальные девять инвесторы смогут использовать по своему усмотрению.

Самый крупный восстанавливаемый объект - главный дом конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры площадью более тысячи квадратных метров. Кроме того, инвесторы реставрируют бывший больничный корпус Мясницкого отделения чернорабочей больницы площадью около 870 квадратных метров.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что эта программа уже позволила восстановить многие здания в центре столицы.

«С инвесторами действуют договоры аренды, по которым они уже выполнили реставрацию 16 объектов культурного наследия в центре столицы и сегодня арендуют их по льготной ставке - один рубль за квадратный метр в год. Площадь этих исторических зданий превышает 9,7 тысячи квадратных метров», - пояснил он.

Среди восстановленных объектов культурного наследия - здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке площадью более 1,7 тысячи «квадратов». Другие масштабные проекты - дом купца Николая Баулина на Николоямской улице (1,5 тысячи квадратных метров) и главный дом городской усадьбы XIX века в Подсосенском переулке (1,3 тысячи квадратных метров).

Программа «Один рубль за квадратный метр в год» работает в столице с 2012 года. Она привлекает инвесторов для реставрации памятников архитектуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

На восстановление объектов культурного наследия дают до пяти лет, после чего можно перейти льготную арендную ставку - один рубль за квадратный метр в год. Срок аренды составляет 49 лет. В 2022 году в программе участвуют здания для размещения гостиниц, среди которых также есть исторические постройки. В этом случае договор заключают на 20 лет.

Инвестиции Реставрация История Архитектура Москва
07 июля 2024, 13:27
Рост производства столичных машин и оборудования составил 36% за 5 месяцев 2024 года
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За первые пять месяцев 2024 года объем производства машин и оборудования в Москве вырос на 36,4%, по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Например, станок для московской компании «Витулус СМЕ» помог привести в порядок элементы декора арки Московских ворот. Сделанные в прошлом веке медные фигуры покрылись патиной и естественными органическими загрязнениями. Благодаря устройству бесконтактной лазерной очистки поверхности от столичного производителя удалось очистить конструкцию перед началом туристического сезона в Санкт-Петербурге.

В столице активно наращивают выпуск станков, которые не зря считают важнейшей производственной единицей. За указанный период объем производства в натуральном выражении этого оборудования - как металлообрабатывающего, так и деревообрабатывающего - выросло в 1,3 раза.

Станки, которые производят в Москве, используют в машиностроении для обработки металла. В деревообрабатывающей промышленности с их помощью изготавливают мебель и применяют в том числе при реставрационных работах.

«Щербинский лифтостроительный завод выпустил 245 тысяч лифтов с момента основания. Этому способствовало увеличение спроса на лифтовое оборудование в первом полугодии 2024 года в рамках закупки для региональных программ капитального ремонта и повышенный интерес к новой лифтовой платформе, представленной на выставке в Санкт-Петербурге», - пояснил он.

По словам Гарбузова, дополнительным стимулом стало производство высокоскоростных лифтов для высотного строительства, которые развивают скорость свыше двух метров в секунду.

Московская продукция машиностроения пользуется спросом и за рубежом - в 2023 году ее доля достигла 25% от совокупного объема несырьевого неэнергетического экспорта города.

Ликсутов назвал машиностроительную отрасль одной из ведущих в столице: на сегодняшний день она насчитывает свыше 260 производств. С января по май объем выпуска продукции увеличился на 36%.

«Изделия столичных предприятий применяют в автомобильной, аэрокосмической, нефтегазовой промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, медицине и других областях по всей стране и за ее пределами», - обратил внимание заммэра города.

В натуральном выражении заметно вырос объем производства воздушных и вакуумных насосов - показатель увеличился в 2,2 раза. Поршневых компрессоров производят вдвое больше, втрое нарастили выпуск выпуск козловых и полукозловых кранов, на 24% - конвейеров, почти в два раза - холодильного оборудования и более чем в семь раз - установок для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что город также демонстрирует устойчивый рост в части лифтостроения.

Строительство Машины Заводы Промышленность Правительство Москвы Максим Ликсутов Москва
07 июля 2024, 12:11
Ефимов: в Новой Москве построили складской комплекс с выставочным залом
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Инвестор завершил строительство нового складского комплекса в деревне Большое Покровское Филимонковского района Новой Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В приоритете для нас - улучшение логистики и создание новых рабочих мест. Предполагается, что после открытия складского комплекса здесь смогут трудоустроиться около 400 человек», - заявил он.

По словам Ефимова, площадь застройки составила примерно полторы тысячи квадратных метров. Новое здание включает в себя складскую зону, административную часть и выставочный зал для демонстрации товаров. В зонах загрузки и выгрузки установлены специальные доки, оборудованные регулируемыми перекидными мостиками. Товары будут храниться на палетах в высотных стеллажах.

В административно-бытовой части оборудованы диспетчерская, комнаты для охраны и водителей, офисные кабинеты. Прилегающая территория благоустроена. На ней установлено наружное освещение и организована парковка для автомобилей.

«С момента присоединения новых территорий к столице число рабочих мест в ТиНАО увеличилось в три раза. Сейчас оно составляет более 290 тысяч. А к 2035 году количество мест для трудоустройства достигнет миллиона», - рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он отметил, что склад находится вблизи двух крупных магистральных дорог, что позволит быстро доставлять товары в места реализации.

Инвесторы активно вкладывают средства в создание в ТиНАО как компаний малого бизнеса, так и крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов.

Объем привлеченных инвестиций в строительство на территории округов промышленных объектов, недвижимости, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур приблизился к отметке в 3,7 триллиона рублей. Сегодня в ТиНАО функционируют более 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий.

Москва
05 июля 2024, 20:28
Это еще не конец. Синоптики пообещали москвичам новую серию непогоды
РИА «Новости»
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Ураган в Москве не закончился: в ближайшие часы столицу накроет новая, более сильная волна непогоды. Жителей столицы призвали по возможности не выходить из дома. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«За прошедший час в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество - на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду», - рассказал заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, городские службы в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий стихии.

В ближайшие часы в Москве ожидают более мощную волну ливневых дождей с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Горожан призвали постараться не выходить не улицу, не укрываться под деревьями и не парковать под ними машины.

В пятницу столицу накрыл ураган «Орхан». Сильный ветер повалил дерево на многоквартирный дом в районе Сокол, в результате в здании обрушилась кирпичная часть фасада. На станции метро «Электрозаводская» упала крыша, ее обломки раскидало по платформе и железнодорожным путям, а Казанский вокзал затопило. В Театре комедии из-за грозы отключился свет прямо во время представления.

Ураган Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
05 июля 2024, 20:13
Потоп на Казанском вокзале, упавшие деревья и сорванные крыши. Москву накрыл ураган «Орхан»
Freepik
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По Москве 5 июля пронесся ураган, которому синоптики дали имя «Орхан». Жители столицы и области уже ощутили на себе последствия непогоды и поделились кадрами с ними в Сети.

Упавшее дерево повредило многоквартирный дом на севере города. По данным Telegram-канала «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия», это произошло в районе Сокол.

Очевидцы рассказали, что дерево повалило из-за сильного порыва ветра, после этого обрушилась кирпичная часть фасада. Обошлось без пострадавших.

Ураган разнес станцию «Электрозаводская» в столичном метро. Здесь из-за сильного ветра обрушилась крыша, ее обломки раскидало по платформе и железнодорожным путям.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, из-за мощного грозового фронта на станции сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод. Пострадавших нет.

В настоящее время движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановили. На месте работает ремонтная бригада.

Казанский вокзал также подтопило из-за дождя - здесь сильно протекла крыша. По словам источника 360.ru, Ленинский проспект из-за огромных луж буквально превратился в реку.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды «Аэрофлот» объединил ряд рейсов в Москве. Пассажирам посоветовали пользоваться «Аэроэкспрессом» для приезда в Шереметьево, указали в Telegram-канале авиакомпании.

В столичном Театре комедии из-за грозы отключился свет во время представления. Зрительный зал погрузился во тьму.

Синоптики уже предупредили о новой мощной волне ливневых дождей, которая накроет Москву в ближайшее время.

Ураган Метро Москва

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