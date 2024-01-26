Витражное остекление появилось на строящейся станции метро «Корниловская» в Москве

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«Общая площадь конструкций - 430 квадратных метров. Вес каждой из них варьируется от 400 до 700 килограммов, поэтому для их монтажа использовали специальный мини-кран», - уточнили в пресс-службе.

Витражи сделали из защищающих от ультрафиолета отечественных материалов: триплекса и четырех слоев пленок с использованием алюминиевых стоек, которые обладают антивандальными и противопожарными свойствами.

Суммарная площадь отделочных работ на станции превысила 50 тысяч «квадратов». Работы продолжаются в пассажирской зоне платформы, где монтируют алюминиевые панели и укладывают гранит. Кроме того, строители продолжают облицовку стен южного вестибюля мрамором.

Монолитные работы и обратная засыпка котлована уже вышли на финишную прямую. Специалисты начали оборудовать инженерные сети, монтировать вентиляцию и поездную радиосвязь.

На станции уже установили эскалаторы и завершили создание жесткого основания. К концу подходят работы по устройству верхнего строения пути.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начали проектировать Бирюлевскую линию метро. Она улучшит транспортную ситуацию для жителей семи столичных районов.