Видимости никакой. Москву накрыла сильнейшая метель

«Даже удивился, голову повернул и еле вижу противоположный дом», - отметил один из пользователей.

За прошедшие сутки в Москве также выпало пять миллиметров осадков, что составило почти 10% от месячной нормы. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров «Усилился ветер, пошел снег, видимость не более 300 метров. Так проявляет себя один из холодных фронтов», - уточнила она.

Вместе с тем жители Москвы снимают непогоду на камеры смартфонов и делятся роликами в сетях.

«Красота, наконец-то зима настоящая. Какая красота! Ух ты, как красиво идет снег», - поделились впечатлениями подписчики Telegram-канала «Новости Москвы».