21 ноября 2023, 19:26

Вице-спикер Мосгордумы объяснил важность реставрации станций метро

РИА «Новости»
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Реставрация станций метро стала способом сохранить исторический облик столицы. Об этом сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что нужно воспринимать станции метро не только как транспортные узлы, но и как носители культурной ценности.

«Статус объекта культурного наследия имеет 48 столичных станций. С 2011 года реставрационные работы велись более чем на 20 объектах», - отметил депутат.

По его словам, городские службы направили усилия и на сохранение исторической преемственности, и на своевременный ремонт и реставрацию станций. Особое внимание стали уделять охране исторически значимых элементов - уникальных светильников на станции «Смоленская» или барельефам на «Новокузнецкой».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в метро сохраняют исторический облик станций.

Депутаты Реставрация Метро Москва 2023
21 ноября 2023, 18:47
Каток на ВДНХ в Москве подготовили к зимнему сезону
РИА «Новости»
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Каток на ВДНХ почти готов к открытию, однако его площадь уменьшится в этом сезоне вдвое. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на слова руководителя компании «Русский лед девелопмент» Евгения Комарова.

По его словам, ВДНХ этой зимой станет эпицентром событий всероссийского масштаба, и ледовая арена будет лишь одним из атрибутов празднества. Из-за обилия мероприятий размеры катка решили сократить. Он стал вдвое меньше стандартных 20 с небольшим тысяч квадратных метров.

Этой зимой ледовый комплекс сможет одновременно разместить примерно две тысячи посетителей. Торжественное открытие наметили на 24 ноября.

«Некоторые шероховатости еще остались, но это мелочи, которые в строительном объеме составляют где-то 1,5%, и они будут закончены в ближайшее время», - отметил Комаров.

В этом году каток откроют на Площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток».

При этом свыше 50 катков и лыжных трасс откроют в Химках этой зимой. Шесть из них оборудуют теплыми раздевалками и прокатом инвентаря.

Отдых Москва 2023 ВДНХ
20 ноября 2023, 19:12
Реализацию 19 проектов комплексного развития территорий в Москве начнут в 2024 году
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Жилье, общественно-деловые и социальные объекты возведут при реализации 19 проектов комплексного развития территорий в Москве в следующем году. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«В следующем году городские операторы и инвесторы начнут подготовку площадок к строительству и мероприятия нулевого цикла в рамках реализации 19 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 155 гектаров» - уточнил он.

Гаман добавил, что инвестиции в развитие участков могут превысить 280 миллиардов рублей. На этих территориях появится свыше 543,5 тысячи квадратных метров новых производств, а также более 850 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости, в том числе детские сады, школы, поликлиники и другие объекты. Благодаря реализации проекта создадут более 28 тысяч рабочих мест.

Участками, где пройдут работы, стали бывшие промзоны Кунцево, Южное Очаково, «Калибр», Зюзино, Теплый Стан, «Южный порт», Грайвороново и другие. Там построят свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации.

Ранее жилой комплекс достроили на месте бывшей промзоны на юго-западе Москвы.

Строительство Москва 2023
20 ноября 2023, 14:15
«Московская техническая школа» дополнила инвестпортал сервисами для поиска образовательных программ
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Сервисы, упрощающие выбор образовательных программ, появились в разделе проекта «Московская техническая школа» на Инвестиционном портале столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

МТШ предлагает промышленникам не только широкий список программ повышения квалификации, но и развитую образовательную инфраструктуру, отметил Овчинский. Выбрать обучающий курс можно на информационных ресурсах «Московской технической школы» или на инвестпортале.

«Недавно там появились поисковые фильтры, которые помогут подобрать программу в соответствии с индивидуальными запросами инженеров и предприятий», - сказал министр правительства Москвы.

Поиск проходит по шести пунктам. Пользователь может указать нужный вуз или другое образовательное учреждение, направление обучения, формат и продолжительность занятий, а также их стоимость и число обучающихся в группе. Найти конкретные курсы поможет поисковая строка.

Столичное правительство создало проект «Московская техническая школа» в 2021 году. Цель МТШ - повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, оптимизирующими производство и расширяющими промышленный потенциал. Сотрудникам предприятий доступно более 120 программ повышения квалификации по семи направлениям, среди которых «Искусственный интеллект», «Промышленный дизайн», «Технологии связи», «Беспилотный транспорт» и два специальных - «Охрана труда» и «Бережливое производство».

За время работы «Московской технической школы» подготовили почти 1,4 тысячи инженеров. Пройти обучение в рамках проекта могут все специалисты столичных промышленных предприятий, город компенсирует им до 95% стоимости курса.

В московском департаменте информационных технологий назвали инвестиционный портал востребованной площадкой для инвесторов и предпринимателей. Ресурс, предлагающий около 30 онлайн-сервисов, позволяет промышленникам быстро узнавать о мерах поддержки, преференциях, налоговых режимах и льготах, предоставляемых городом.

Инвестпортал помогает сократить маршрут инвестора при поиске площадки под открытие или развитие производства. Также платформа дает возможность прямой коммуникации с правительством Москвы, что позволяет оперативно реагировать на запросы бизнеса и инвесторов.

Промышленность Образование Москва 2023
20 ноября 2023, 11:37
Собянин рассказал о реставрации особняка купцов Марковых в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Реставрацию особняка купцов Марковых в Москве скоро завершат. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Здание, построенное в конце ХIХ века, прославилось тем, что в нем долгое время проживал знаменитый театральный режиссер Константин Станиславский. Однако со временем особняк потребовал всестороннего восстановления. Его закрыли баннером.

«За год специалисты отреставрировали фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. Благодаря этим мифологическим существам горожане назвали особняк „домом с пегасами“», - написал Собянин.

Он добавил, что особняк удалось отремонтировать благодаря архивным чертежам и фрагментам оригинальной отделки. Завершение работ запланировали на первый квартал 2024 года.

Ранее мозаичный пол с изображением скорпиона восстановили в Московском дворце пионеров. Перед началом работ рисунок площадью более 200 квадратных метров находился в аварийном состоянии.

Реставрация Сергей Собянин Архитектура Москва 2023

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