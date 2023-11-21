Вице-спикер Мосгордумы объяснил важность реставрации станций метро

Он подчеркнул, что нужно воспринимать станции метро не только как транспортные узлы, но и как носители культурной ценности.

«Статус объекта культурного наследия имеет 48 столичных станций. С 2011 года реставрационные работы велись более чем на 20 объектах», - отметил депутат.

По его словам, городские службы направили усилия и на сохранение исторической преемственности, и на своевременный ремонт и реставрацию станций. Особое внимание стали уделять охране исторически значимых элементов - уникальных светильников на станции «Смоленская» или барельефам на «Новокузнецкой».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в метро сохраняют исторический облик станций.