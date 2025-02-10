В Сколкове возведут комплекс онкобольницы на 60 тысячах кв. метров

Малый театр готовит к 80-летию Победы показ спектаклей на тему Великой Отечественной войны. Это уже полюбившиеся зрителям «Большая тройка (Ялта 45)» и «Летят журавли», премьера по пьесе И. Стаднюка «Белая палатка» и показ дипломного спектакля «Сороковые, роковые…» студентов Щепкинского театрального училища.

О планах Малого театра на юбилейный год Победы рассказал на творческой встрече из цикла «Диалог времен» главный режиссер Алексей Дубровский.

В апреле на Исторической сцене пройдут публичные читки пьес, победивших в драматургическом конкурсе Малого «Мировая - Мировая (1914–1945 годов)». К юбилейной дате в Новом Щепкинском фойе откроется выставка «Малый театр - фронту».

Во время Великой Отечественной войны целую эскадрилью подарил Малый театр нашим войскам, самолеты приобретали на средства, собранные артистами. Обломки одного из них весной прошлого года нашли в Калининградской области.

«Сейчас идут исследования, ищут имена пилотов. Эти обломки прибудут сюда и будут выставлены здесь на этой выставке в память о Победе и об этой эскадрилье», - рассказал главный режиссер Алексей Дубровский.

Очередная встреча в рамках программы «Диалог времен», в которой участвовали студенты и педагоги МГУ, Университета Правительства Москвы, участники «Движения первых», прошла после спектакля «Большая тройка (Ялта-45)». Показ приурочили к 80-летию Ялтинской конференции.

Спектакль, главные роли в котором исполняют народные артисты России Василий Бочкарев, Владимир Носик и Валерий Афанасьев, идет с 2020 года и неизменно собирает полный зал.