В Сколкове возведут комплекс онкобольницы на 60 тысячах кв. метров
Строительство лечебно-диагностического комплекса онкологической больницы завершают в Сколкове. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
В составе два корпуса - амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный. Их оснастят современным медицинским оборудованием - аппаратами МРТ, КТ, ангиографами и другими. Площадь превысит 60 тысяч квадратных метров.
«Новый онкологический комплекс в Сколкове будет соответствовать передовым мировым стандартам», - подчеркнул мэр.
Накануне он рассказал, что число хирургических операций в Москве , которые проводят роботы, по сравнению с 2023 годом выросло в 2,2 раза. Чаще всего такие операции выполняют, по словам мэра, именно онкобольным. Кроме того, Собянин рассказал, что новые технологии позволяют пациентам быстрее восстанавливаться после хирургических вмешательств на сердце.