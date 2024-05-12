В Москве появится более 16 тысяч рабочих мест благодаря городской программе МПТ

Чиновник назвал одно из преимуществ программы.

«Это возможность размещать производство в современных технопарках и промышленных комплексах с удобной транспортной доступностью, рядом с местом проживания потенциальных сотрудников и потребителей», - подчеркнул он.

По его словам, благодаря этому более 16 тысяч жителей столицы смогут трудоустроиться рядом с домом.

В ЗелАО появится более трех тысяч рабочих мест за счет строительства технопарка «Алабушево» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» и четырех промышленных комплексов в районе Савелки.

В ТиНАО создадут около пяти тысяч рабочих мест благодаря строительству технопарков «Крекшино» и «Сенькино», комплекса по производству модульных зданий и завода по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций.

Эта программа реализуется с 2020 года, охватив все районы Москвы. Правительство заключило более 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в частности, офисных и торговых объектов, спортивных и культурных учреждений.

В создание более 210 тысяч новых рабочих мест привлекут свыше 1,4 триллиона рублей, причем во всех сферах экономики.

В Южном Бутове появится не менее 1,8 тысячи мест после строительства промышленного парка, в Молжаниновском районе столицы - более 1,5 тысячи после возведения технопарка и промкомплекса, в Очаково-Матвеевском - более двух тысяч человек смогут трудоустроить на два производственных комплекса.

Еще более 2,5 тысячи рабочих мест появится в Марьиной Роще и в районе Покровское-Стрешнево. Частные инвесторы вложатся в строительство промкомплекса в составе технопарка и завода по производству архитектурного бетона и изделий из него.