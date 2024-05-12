12 мая 2024, 12:27

В Москве появится более 16 тысяч рабочих мест благодаря городской программе МПТ

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В Москве появится более 16 тысяч рабочих мест в промышленных комплексах и технопарках благодаря реализации городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Проект реализуется на основании постановления мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом рассказал его заместитель по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чиновник назвал одно из преимуществ программы.

«Это возможность размещать производство в современных технопарках и промышленных комплексах с удобной транспортной доступностью, рядом с местом проживания потенциальных сотрудников и потребителей», - подчеркнул он.

По его словам, благодаря этому более 16 тысяч жителей столицы смогут трудоустроиться рядом с домом.

В ЗелАО появится более трех тысяч рабочих мест за счет строительства технопарка «Алабушево» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» и четырех промышленных комплексов в районе Савелки.

В ТиНАО создадут около пяти тысяч рабочих мест благодаря строительству технопарков «Крекшино» и «Сенькино», комплекса по производству модульных зданий и завода по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций.

Эта программа реализуется с 2020 года, охватив все районы Москвы. Правительство заключило более 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в частности, офисных и торговых объектов, спортивных и культурных учреждений.

В создание более 210 тысяч новых рабочих мест привлекут свыше 1,4 триллиона рублей, причем во всех сферах экономики.

В Южном Бутове появится не менее 1,8 тысячи мест после строительства промышленного парка, в Молжаниновском районе столицы - более 1,5 тысячи после возведения технопарка и промкомплекса, в Очаково-Матвеевском - более двух тысяч человек смогут трудоустроить на два производственных комплекса.

Еще более 2,5 тысячи рабочих мест появится в Марьиной Роще и в районе Покровское-Стрешнево. Частные инвесторы вложатся в строительство промкомплекса в составе технопарка и завода по производству архитектурного бетона и изделий из него.

Инвестиции Строительство Работа Сергей Собянин Промышленность Технологии Москва
12 мая 2024, 12:09
Ефимов: хаб для занятий экстремальными видами спорта появится на западе Москвы
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Матвеевский жилой кластер в рамках благоустройства получит собственный спортивный хаб для любителей экстрима. Возведением площадки займется инвестор и завершит работы к третьему кварталу 2025 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Очаково-Матвеевское появится спортхаб площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Работы планируется полностью завершить в третьем квартале 2025 года. Строительство спортивного пространства запланировано в рамках благоустройства Матвеевского кластера, который даст городу более 1,4 миллиона квадратных метров жилья», - заявил он.

Новая площадка предназначена для любителей катания на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах. Одна из зон полностью повторит городскую среду с лестницами, перилами и скатами. В другой расположат чаши для катания, разделенные по возрастам юных спортсменов. Одновременно на площадке смогут заниматься до 100 человек.

Главный архитектор Москвы и первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов пояснил, что все пространство спортивного хаба организуют так, чтобы посетители могли свободно передвигаться между площадками и проезжать по всей трассе.

«Зоны для катания будут напоминать плавное движение реки, по берегам которой устроят зоны отдыха с амфитеатрами и теневыми навесами. На южном краю появится освещенная площадка для мини-футбола и стритбола со специальным резиновым покрытием и разметкой, а также небольшими трибунами», - добавил он.

Спортивный хаб окружат газонами с деревьями и кустарниками. Продуманная система освещения сделает посещение площадки комфортным в любое время. Заниматься спортом там смогут жители комплексов «Матвеевский парк», «Большая Очаковская 2», «Новое Очаково» и Vangarden, построенных компанией «ПИК».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что в Очаково-Матвеевском началось строительство школы на тысячу учеников, а в районах Можайский и Раменки появятся новые образовательные комплексы. Кроме того, в по программе реновации в Западном административном округе Москвы идет строительство и проектирование 46 новых домов, предназначенных для 40 тысяч жителей.

Спортсмены Благоустройство Строительство Москва
12 мая 2024, 10:17
Бархота: запуск культурно-досуговых центров обогатит социнфраструктуру в Москве
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Культурно-досуговый центр «Полярный» появится в Южном Медведкове уже в этом году. Сейчас здесь идут отделочные работы и монтаж инженерных систем, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В здании предусмотрели репетиционный, камерный, зрительный залы на 300 мест, площадки для танцев и спорта. Будут работать студии для фотосъемки и звукозаписи и зона настольных игр.

Кроме того, в «Полярном» оснастят центр технического развития и аудитории прикладного творчества. Появятся возможности для организации временных выставок - для них также создали специальные пространства.

«Южное Медведково - крупный и динамично растущий район. Запуск культурно-досугового центра позволить обогатить социальную и культурную инфраструктуру района», - отметил независимый экономист Андрей Бархота.

По его оценке, подобные объекты позволяют реализовать творческий потенциал москвичей, удовлетворить спрос на культурные услуги и раскрывать таланты.

Кроме того, культурно-досуговые центры выполняют важные социально-психологические функции, указал он. Речь идет в первую очередь о профилактике депрессии и фрустрации.

«Деятельность центров позволяет жителям познакомиться и узнать об увлечениях друг друга, а впоследствии и реализовать свои творческие замыслы в кооперации с другими посетителями», - выразил уверенность Бархота.

Сеть культурно-досуговых центров и школ искусств планируют и дальше развивать по всей Москве, отметил Собянин. В 2024–2026 годах в городе возведут 12 подобных центров в разных районах.

Сергей Собянин Москва
11 мая 2024, 12:30
Провалившихся в ливневку утят спасли в парке Горького
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Семь утят провалились сквозь решетку ливневой канализации в ЦПКиО имени Горького. Их спасли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба столичного парка.

Утята попали в ливневку 10 мая. Мать-утка начала призывно крякать, на это обратили внимание посетители парка. Они вызвали сотрудников МЧС.

«Спасатели сняли решетку, опустились в ливневку и одного за другим вытащили пушистых утят на газон - целыми и невредимыми», - рассказали в пресс-службе.

Операция по спасению заняла всего 15 минут. После воссоединения утка с утятами ушла в сторону фонтана.

Во вторник, 7 мая, в Можайске работники «Мособлпожспаса» вызволили собаку , упавшую в полутораметровый коллектор. Затем спасатели прикрыли опасный колодец, чтобы в него не угодили другие животные.

МЧС РФ Москва
11 мая 2024, 09:24
Построенные по городской программе соцобъекты в Царицыне создадут более 200 рабочих мест
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Новые рабочие места обеспечат два детских сада и школа, которые построят на юге Москвы за счет частных инвесторов в рамках программы стимулирования мест приложения труда (МПТ). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В пресс-службе девелопера подчеркнули, что в подготовленном проекте предусмотрели создание в учреждениях доступной среды, а помещения - светлыми и просторными. Это позволит обеспечить комфортную среду для воспитанников и учеников. Работы по возведению школы и детского сада завершатся в 2028 году.

За четыре года работы программа по стимулированию создания мест приложения труда охватила все районы Москвы. Власти города заключили 90 соглашений с инвесторами на строительство более 4,5 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, куда вошли новые промышленные предприятия, комплексы логистики, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Общая сумма привлеченных средств составит более 1,4 триллиона рублей, что позволит открыть свыше 210 тысяч новых рабочих мест во всех отраслях экономики.

Стать участником программы может любой девелопер. Заявки принимают через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Еще один детский сад на 250 мест с бассейном для воспитанников вместе со школой станут частью жилого комплекса «Кавказский бульвар 51» группы компаний «ПИК».

«Два детских сада на 400 мест и школу для 900 учеников построят в районе Царицыно за счет частных инвестиций. Девелоперы возведут образовательные объекты в обмен на льготу по платежу за смену вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья. После ввода в эксплуатацию учреждения передадут городу. Там смогут работать более 200 человек», - пояснил он.

Дошкольное учреждение на 150 мест на Кавказском бульваре войдет в состав жилого комплекса «Русич-Кантемировский», которым занимается концерн «Русич». Работы по строительству завершат в 2026 году.

«В рамках проекта жилого комплекса мы построим по городской программе создания МПТ современное дошкольное учреждение. Помимо общеразвивающих групп, для воспитанников оборудуем физкультурные и музыкальные залы. На территории детского сада появятся четыре игровые площадки для детей от трех до семи лет», - пояснил генеральный директор АО СЗ «Русич-Кантемировский» Артем Гриднев.

Школы Строительство Рабочие места Детские сады Москва

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