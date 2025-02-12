В Москве открыли модернизированные поликлиники в шести районах
В шести московских районах открылись модернизированные поликлиники. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Учреждения открыли в Орехово-Борисове Южном, Марьине, Хорошевском, Якиманке, Южном Медведкове и Южном Бутове. Поликлиники соответствуют новому стандарту, благодаря которому оказание медицинское помощи стало комфортнее и доступнее.
В зданиях выделили зоны для ожидания и установили новейшее диагностическое оборудование.
Ранее Собянин отмечал, что в столице активно развивается роботизированная хирургия, требующая ювелирной точности и характеризующаяся минимальной травматичностью. Количество таких операций в Москве увеличилось почти в два раза по сравнению с 2023 годом - до 2,2 тысячи.
Мэр отметил, что московские медики задействуют передовые малоинвазивные методы почти в 80% хирургических вмешательств. В 2024 году в ведущих клиниках города появились семь новых робот-ассистированных систем.