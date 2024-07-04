В Москве начали падать деревья из-за сильного ветра и грозы

«В отдельных районах столицы идет сильный дождь, гроза. Фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев», - говорится в публикации.

Городские власти попросили москвичей не выходить на улице в непогоду. Если же онивынуждены покинуть дом, то быть предельно внимательными. В частности, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

До этого мэр столицы Сергей Собянин предупредил москвичей о резком ухудшении погоды , добавив, что беременным женщинам, детям и пожилым людям лучше оставаться дом в аномальную жару 4 июля. По его словам, в пятницу, 5 июля, могут выпасть осадки, причем до 50% от месячной нормы.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что пока в столице ураган не прогнозируется , но погода ухудшится.