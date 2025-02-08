08 февраля 2025, 23:44

В Московском метрополитене началось обучение 12 собак-проводников

РИА «Новости»
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В Московском метрополитене началось обучение собак-проводников. На данном этапе в программе участвую 12 собак, всего в 2025 году планирую подготовить 40 помощников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его процитировали на официальном сайте столичного градоначальника.

«Сейчас к занятиям приступили первые 12 животных, которые в будущем станут помогать незрячим и слабовидящим пассажирам безопасно совершать поездки», - сообщил чиновник.

На занятиях собак обучат проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать упавшие вещи, а также не реагировать на внешние раздражители. На роль помощников больше всего подходят собаки пород лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточноевропейская овчарка.

Собаке-поводырю в Самаре выдали студенческий билет , так как его хозяева - студенты-третьекурсники. Снежок на парах спит под партой, его обожает весь вуз.

Собаки Животные Максим Ликсутов Москва
31 января 2025, 10:04
Москвичам рассказали, когда в столицу вернется снег
РИА «Новости»
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На следующей неделе в Москву может вернуться снег. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что существенных осадков при этом не ожидается и из-за повышенного давления их можно назвать «снежком».

По прогнозу, температура воздуха в Москве может опуститься ниже нуля в начале месяца, а с 3 февраля - и до -5 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что на следующей неделе в городе ожидается похолодание и снег.

Соответствующий прогноз ранее дал и синоптик Александр Шувалов. По его словам, в первые дни февраля в столице будет зимняя погода. Месяц начнется со снегопада и небольших морозов.

Высота снежного покрова в Москве и некоторых районах Подмосковья достигнет пять-десять сантиметров, а столбики термометра могут опуститься до -7 градусов.

Прогноз погоды Роман Вильфанд Снегопад Погода в Москве Москва
23 января 2025, 13:02
Кашлял и не мог пить. Московские врачи спасли проглотившего монеты мальчика
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Хирурги Детской больницы имени З. А. Башляевой в Москве спасли ребенка, который проглотил монеты. Об этом сообщил Telegram-канал «Московская медицина».

Мальчик играл с металлическими сувенирами, полученными в одном из магазинов, и случайно проглотил их. После этого он пожаловался на боль в горле, начал кашлять и испытал сложности во время питья. Отец привел сына в больницу.

«Юному пациенту сделали рентген органов грудной и брюшной полости, где выявили монету в пищеводе. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение», - отметили в медицинском учреждении.

Ребенку экстренно провели эндоскопическую операцию и вынули две монеты, которые наслоились друг на друга, из верхней трети пищевода, В больнице уточнили, что попадание инородного тела в пищевод опасно, поскольку может привести к эрозии слизистой, перфорации и кровотечению.

Ранее врачи детского медицинского центра имени Рошаля в Красногорске спасли полуторагодовалого мальчика, который проглотил 130 магнитов и батарейку.

Дети Больницы Врачи
21 января 2025, 13:36
«Не поддаваться на манипуляции обжоры». Ветеринары посадили на диету енота из Зеленограда
Пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы «Мосветобъединение».
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Ветеринарный врач посадила енота Шелдона из Зеленограда на диету из-за проблем с лишним весом. Об этом сообщили в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы «Мосветобъединения».

Попавший в одну из столичных ветклиник в сентябре прошлого года енот Шелдон, которого тогда вместе с братом Леонардо лечили от парвовирусного энтерита, столкнулся с новой проблемой. На этот врач врачи ветеринарной больницы обратили внимание на его лишний вес. Сейчас он весит уже десять килограмм.

«Лишние килограммы сразу привели к последствиям: питомец не может дотянуться до определённых мест своего тела и как следует проводить груминг. Из-за этого у Шелдона появилась небольшая опрелость», - рассказали ветврачи.

Зверьку прописали курс обработок и диету для снижения веса. Специалисты отметили, что еноты склонны к перееданию, поэтому их хозяевам нужно быть внимательными и не позволять им съедать лишние угощения.

«Шелдон даже в клинику пришёл с коробочкой для перекуса. Владельцам необходимо не поддаваться на манипуляции мехового обжоры и кормить строго по назначенному рациону», - заключили в «Мосветобъединении».

Ранее столичные спасатели вытащили из-под ванной в жилом доме беременную собаку. Она забралась туда и не смогла выбраться самостоятельно.

Животные Диеты
11 января 2025, 11:27
Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге
РИА «Новости»
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Воздух 11 января прогреется в Москве до +5 градусов, ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Воздух 11 января прогреется в Москве до 5 градусов, ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, москвичей ждет облачная погода, а поздно вечером в городе пойдет дождь и мокрый снег.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор североатлантического тепла с центром над Ленинградской областью, а в ночные часы скажется прохождение холодного атмосферного фронта», - объяснил специалист.

Синоптик добавил, что в столице температура поднимется до отметки 3 - 5 градусов, а в Подмосковье - от 1 до 6 градусов.

Ветер будет юго-восточным, его скорость составит порядка 5-10 метров в секунду. По словам синоптика, также ожидается небольшое падение давления до 741 миллиметров ртутного столба, Ночью в регионе похолодает, поэтому местами появится гололедица. К утру столбики термометров в Москве опустятся до 1 - -3 градусов, предупредил Леус.

Ранее синоптик Надежда Точенова предположила, что в январе в московском регионе будет европейская зима, сообщил сайт «Аргументы и факты». Она подтвердила, что в ночь на 12 января в городе может возникнуть гололедица.

Теплую зиму в январе также спрогнозировала эксперт Татьяна Позднякова.

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