В Московском метрополитене началось обучение 12 собак-проводников

На следующей неделе в Москву может вернуться снег. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что существенных осадков при этом не ожидается и из-за повышенного давления их можно назвать «снежком».

По прогнозу, температура воздуха в Москве может опуститься ниже нуля в начале месяца, а с 3 февраля - и до -5 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что на следующей неделе в городе ожидается похолодание и снег.

Соответствующий прогноз ранее дал и синоптик Александр Шувалов. По его словам, в первые дни февраля в столице будет зимняя погода. Месяц начнется со снегопада и небольших морозов.

Высота снежного покрова в Москве и некоторых районах Подмосковья достигнет пять-десять сантиметров, а столбики термометра могут опуститься до -7 градусов.