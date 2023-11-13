13 ноября 2023, 09:14

Услугами опеки в офисах «Мои документы» воспользовались свыше 9,5 тысячи москвичей

Сайт мэра и правительства Москвы
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В офисах «Мои документы» больше 9,5 тысячи человек оформили услуги опеки. Москвичи получают разрешение на сделки с имуществом и распоряжение деньгами на счетах детей, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, не посещая органы опеки и попечительства, сообщила замдиректора по развитию госуслуг офисов «Мои документы» Татьяна Порецкова.

«Ранее прием по вопросу выдачи разрешения велся только два раза в неделю и только в отделе соцзащиты. Горожанам приходилось подстраивать свое расписание под такой график», - уточнила она.

Порецкова добавила, что сейчас жители столицы могут каждый день обращаться за этими услугами. Все флагманские центры госуслуг работают по единому стандарту и графику - с 10:00 до 22:00. Дополнительный офис госуслуг в поселении Сосенском открыт с 08:00 до 20:00 без выходных. Остальные вопросы, связанные с опекой и попечительством, горожане смогут решить в столичных семейных центрах. Специалисты помогут мирным путем урегулировать родительские разногласия по воспитанию детей, выйти из кризисной ситуации. В семейных центрах кандидаты в приемные родители могут подать документы на оформление опеки.

Старшее поколение москвичей стало чаще решать повседневные задачи и получать городские услуги в онлайн-формате. На портале mos.ru зарегистрировались приблизительно 3,1 миллиона пользователей старше 55 лет.

Госуслуги Сироты Москва 2023
13 ноября 2023, 08:50
Дом для электробусов «Салтыковка» достроили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Строительство электробусного парка «Салтыковка» завершилось в Новокосине. Его планируют открыть до конца 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На участке площадью около 2,9 гектара построено двухэтажное административно-производственное здание, контрольно-пропускной пункт, здание мойки, склад металлических запасных частей», - уточнил он.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря открытию электробусного парка «Салтыковка» в ВАО и ЮВАО транспортная доступность станет лучше. У более чем 200 местных жителей появится возможность устроиться туда на работу.

Заммэра отметил, что Москва лидирует в Европе по количеству электробусов. Сегодня свыше 1250 экологичных машин курсируют более чем на 100 маршрутах. Специалисты расширяют сеть зарядной инфраструктуры, строят современные дома для электробусов.

Ликсутов добавил, что парк «Салтыковка» оснащен 13 ультрабыстрыми зарядными станциями, подающими энергию на зарядные посты для техники.

Еще пять выделенных полос для городского транспорта появилось в Москве. По участкам улиц, где их организовали, проходят 17 маршрутов, которыми пользуются более 110 тысяч человек каждый день.

Строительство Автобусы Москва 2023
13 ноября 2023, 08:28
Более 11 тысяч участников реновации получили квартиры на северо-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Северо-Восточном округе с начала реновации обладателями новых квартир стали свыше 11 тысяч человек. В том числе 2,7 тысячи получили жилье в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На северо-востоке Москвы в программу реновации вошли 499 домов, где живут 86,5 тысячи человек», - уточнил он.

Глава города отметил, что строители возводят новые жилые здания в 14 районах округа. Сейчас в СВАО подобрали 87 «стартовых» площадок, 53 дома возводят или проектируют, еще 39 новостроек ввели в эксплуатацию.

Собянин добавил, что одновременно с реновацией развивают инфраструктуру для социальных нужд. В Бабушкинском районе на Кольской улице появится детский сад для 225 воспитанников. В Алексеевском - приступили к строительству спорткомплекса с двумя бассейнами. В Останкинском районе на Сельскохозяйственной улице возведут детсад на 200 мест. В районе Северный достроили пожарное депо.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил, что строительство кварталов по реновации создаст в Москве 200 тысяч новых рабочих мест. Уже сейчас в городе появилось более тысячи помещений для различных объектов социально-бытового назначения.

Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
10 ноября 2023, 18:04
Реконструкция бывшего кинотеатра «Кунцево» завершилась в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Западном административном округе Москвы завершилась реконструкция бывшего кинотеатра «Кунцево», построенного в 1985 году. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Рабочие провели демонтаж старого здания на улице Ивана Франко, владение 14, сохранив часть фундаментов, и заменили несущие конструкции.

В реконструированном пятиэтажном здании общей площадью свыше 9,5 тысячи квадратных метров появятся общественные пространства культурно-досугового характера, а также офисные помещения для сотрудников метрополитена.

В здании создадут кофе-поинты, переговорные комнаты и зоны отдыха. Для перемещения между этажами установят пять лифтов.

Территорию перед главным входом благоустроили и озеленили. У здания обустроили проезды, тротуары, пешеходные зоны.

Комитет государственного строительного надзора Москвы провел несколько контрольных мероприятий на каждом этапе реконструкции и подтвердил соответствие объекта утвержденной проектной документации.

Павильон «Макет Москвы» также открыли после реконструкции.

Строительство Кино Москва 2023
10 ноября 2023, 16:50
Жилой комплекс появился на месте бывшей промзоны в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Строительство жилого комплекса EVER на месте бывшей промзоны на юго-западе столицы завершилось. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Здание из шести монолитно-кирпичных башен с собственными фасадами и цветовыми схемами построили в районе Обручевский на улице. Архитектора Власова, д. 71, корп. 2. Его общая площадь составила 112,6 тысячи квадратных метров.

Жильцам комплекса будет доступен подземный паркинг на 652 машины. В рамках проекта построят школу на 450 учащихся и детский сад на 220 воспитанников. Вдоль квартала создадут пешеходный бульвар с магазинами и кафе.

Москва включила три территории в программу комплексного развития : три нежилых участка в районах Преображенское, Печатники и Покровское-Стрешнево станут новыми комфортными городскими кварталами.

Строительство Москва 2023

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