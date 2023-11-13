Услугами опеки в офисах «Мои документы» воспользовались свыше 9,5 тысячи москвичей

«Ранее прием по вопросу выдачи разрешения велся только два раза в неделю и только в отделе соцзащиты. Горожанам приходилось подстраивать свое расписание под такой график», - уточнила она.

Порецкова добавила, что сейчас жители столицы могут каждый день обращаться за этими услугами. Все флагманские центры госуслуг работают по единому стандарту и графику - с 10:00 до 22:00. Дополнительный офис госуслуг в поселении Сосенском открыт с 08:00 до 20:00 без выходных. Остальные вопросы, связанные с опекой и попечительством, горожане смогут решить в столичных семейных центрах. Специалисты помогут мирным путем урегулировать родительские разногласия по воспитанию детей, выйти из кризисной ситуации. В семейных центрах кандидаты в приемные родители могут подать документы на оформление опеки.

Старшее поколение москвичей стало чаще решать повседневные задачи и получать городские услуги в онлайн-формате. На портале mos.ru зарегистрировались приблизительно 3,1 миллиона пользователей старше 55 лет.