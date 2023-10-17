«Уникальный подземный город». Бирюков рассказал об обновлении коллекторов в Москве
В Москве за десять лет проложили свыше 800 километров подземных коллекторов. Специалисты городского хозяйства уделяют особое внимание обеспечению безопасности этих сооружений. С 2013 года в столице обновили половину коллекторов, подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков.
«Коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций», - сказал он.
За десять лет специалисты отремонтировали около 50% сети сооружений. В этот период в коллекторах установили свыше 120 тысяч различных датчиков для управления и контроля. Система позволяет в круглосуточном онлайн-режиме наблюдать за работой сооружений.
Бирюков добавил, что при модернизации используют современные отечественные материалы.
Ранее в Москве модернизировали два коммуникационных коллектора.
Они обеспечивают энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Красносельский, Раменки и проспект Вернадского.