«Уникальный подземный город». Бирюков рассказал об обновлении коллекторов в Москве

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«Коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций», - сказал он.

За десять лет специалисты отремонтировали около 50% сети сооружений. В этот период в коллекторах установили свыше 120 тысяч различных датчиков для управления и контроля. Система позволяет в круглосуточном онлайн-режиме наблюдать за работой сооружений.

Бирюков добавил, что при модернизации используют современные отечественные материалы.

Ранее в Москве модернизировали два коммуникационных коллектора.

Они обеспечивают энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Красносельский, Раменки и проспект Вернадского.