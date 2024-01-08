08 января 2024, 08:54

Уникальную находку обнаружили археологи в центре Москвы

Freepik
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В центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Благодаря находкам можно представить, как накрывали праздничный стол жители Замоскворечья больше 150 лет назад», - отметил он.

Глава города уточнил, что реставраторам удалось воссоздать внушительную коллекцию чайного и столового фарфора из найденных фрагментов.

Раскопки провели на месте бывшей Татарской слободы, в которой жили выходцы из Золотой Орды и поволжских татарских княжеств. Первые завозы фарфора в Москву историки также связывают с Золотой Ордой.

Собянин добавил, что среди найденных элементов - изделия и небольших заводов Российской империи, и известных - Кузнецовского и братьев Корниловых, фабрики Гарднера. Также есть куски китайского фарфора начала XVIII века.

Археологи также передадут в фонд Музея Москвы клад серебряных монет. Ценную находку обнаружили в 2022 году во время раскопок в районе Китай-города.

В центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Археология Реставрация Сергей Собянин Москва 2023
08 января 2024, 08:53
Финал морозной серии. Москвичам рассказали о погоде в понедельник
РИА «Новости»
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Волна крепких морозов в Москве потихоньку сбавляет обороты. Синоптики спрогнозировали 8 января до -16 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица останется под влиянием гребня антициклона. Он сохранит в регионе спокойную погоду с переменной облачностью и минимальной вероятностью осадков», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что поздним вечером с севера придет теплый атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки в виде снега.

Он добавил, что в Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -14…-16 градусов. Ночью похолодает до -17…-15 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -13 до -18 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -23 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

В ночь на 4 января в Москве столбики термометров опустились ниже 27 градусов мороза. Это самая холодная ночь за последние 42 года.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
07 января 2024, 04:28
Москвичам рассказали о погоде в Рождество
РИА «Новости»
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Москвичей предупредили, что на Рождество в столице ожидается гололедица, переменная облачность и понижение температуры до -21 градуса. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Согласно предварительным прогнозам, дневная температура в Москве не превысит -21 градуса, а ночью опустится до -27. В Московской области днем ожидается от -23 до -18 градусов. В ночное время температура снизится до -28 градуса, местами до -32.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгений Тищковца, местами возможен небольшой снег.

«Погода в Центральной России будет определяться тыловой частью циклона, куда снова поступит порция аномально холодного арктического воздуха с температурным фоном на 10 градусов ниже положенного», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что пик холодной погоды наблюдался в Москве и Подмосковье 3 и 4 января, потом морозы пойдут на спад. По словам синоптика, с 5 по 8 января температура днем будет варьироваться в диапазоне от -14 до -23 градусов.

Прогноз погоды Погода Москва
06 января 2024, 22:44
Блогеры на авто с гирляндами устроили дрифт с фейерверками на юго-западе Москвы
Соцсети
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Московские блогеры устроили новогодний дрифт в Южном Бутове. Украшенные гирляндами автомобили проехали по улицам юго-западного района Москвы. Пассажиры в этот момент пускали из окон машин фейерверки. Видео с места опубликовал Telegram-канал RT.

Один из участников дрифта в беседе с Пятым каналом заявил что акция продолжалась два часа. Ее прекратили сотрудники дорожной полиции. Он не исключил, что теперь всем водителям машин выпишут штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Ранее правоохранители задержали в Сочи 25-летнего водителя BMW, который устроил дрифт на проезжей части. В СМИ предположили, что водителям как минимум могут грозить штрафы за нарушение правил дорожного движения вместо известности. Молодому человеку выписали штрафы за выезд на встречную полосу и повреждение покрытия шоссе. Также ему грозит административная статья о мелком хулиганстве.

На кадрах видно, что участники «новогоднего кортежа» устроили дрифт на поворотах, пересекали двойную сплошную и мешали проехать другим участникам дорожного движения. Видео заканчивается тем, что к затормозившим на светофоре блогерам подъехала полицейская машина с включенными спецсигналами.

Штрафы Блогеры Машины Полиция Москва
06 января 2024, 13:25
Внук Никиты Хрущева скончался в Москве
РИА «Новости»
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Тело внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева нашли в квартире в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

У первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева было пять внуков. Троих: Никиту, Алексея и Ивана родила дочь политика Рада Хрущева-Аджубей. Младший живет в США и преподает в Гарвардском университете. Старший умер несколько лет назад. О судьбе Алексея ничего неизвестно.

Еще двое внуков родились по линии сына Сергея. Их назвали в честь деда и отца. Никита Хрущев скончался от инсульта в 2007 году. Данных о Сергее Хрущевых в открытых источниках нет, но известно, что он проживает в Москве.

По словам собеседника, спасателей вызвал знакомый владельца квартиры, сообщив, что во время телефонного разговора его собеседнику стало плохо и связь с ним оборвалась.

Прибывшим на месте специалистам дверь никто не открыл. Спасатели дождались прихода на место женщины, у которой были ключи. В помещении они увидели тело мужчины 1969 года рождения.

Москва

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