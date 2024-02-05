Умный офис построят в деловом центре «Москва-Сити»

Бизнес-центр iCITY построят в Пресненском районе по адресу: Шмитовский проезд, владение 37. Два здания соединит восьмиэтажный стилобат с парковкой на 949 автомобилей, летним садом и пространствами для отдыха.

«Для проектирования и строительства объекта применяется принцип „умной архитектуры“ - сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности зданий», - уточнил Бочкарев.

По словам заммэра, проект поможет создать свыше 14 тысяч рабочих мест. Первый корпус возвели на 60%, а второй готов на 80%.

Всего в Москве планируют построить более 45 миллионов квадратных метров недвижимости и создать примерно 675 тысяч новых рабочих мест благодаря реализации проектов комплексного развития территорий.