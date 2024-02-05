05 февраля 2024, 13:15

Умный офис построят в деловом центре «Москва-Сити»

Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В деловом центре «Москва-Сити» возведут два офисных корпуса общей площадью 230 тысяч квадратных метров. Работы планируют завершить в 2025 году, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Бизнес-центр iCITY построят в Пресненском районе по адресу: Шмитовский проезд, владение 37. Два здания соединит восьмиэтажный стилобат с парковкой на 949 автомобилей, летним садом и пространствами для отдыха.

«Для проектирования и строительства объекта применяется принцип „умной архитектуры“ - сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности зданий», - уточнил Бочкарев.

По словам заммэра, проект поможет создать свыше 14 тысяч рабочих мест. Первый корпус возвели на 60%, а второй готов на 80%.

Всего в Москве планируют построить более 45 миллионов квадратных метров недвижимости и создать примерно 675 тысяч новых рабочих мест благодаря реализации проектов комплексного развития территорий.

Строительство Рабочие места Андрей Бочкарев Москва
05 февраля 2024, 13:00
Москву накроет «сыктывкарский январь» к концу недели
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Ближе к выходным в Москве заметно похолодает. Температура будет ниже нормы на шесть-семь градусов, что характерно для январской погоды в Сыктывкаре, сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня мы находимся в мартовской погоде, температура будет выше нормы примерно на 4 градуса. Связано это с тем, что над Москвой находятся циклоны. Кстати, давление очень низкое, 725 миллиметров», - уточнил он.

Синоптик отметил, что во вторник из-за уходящего на юго-восток циклона центр Европейской России окажется в его тылу и свежие воздушные массы напомнят о зиме. В ночные и дневные часы воздух остынет до -2…-7 градусов.

Он добавил, что 7 февраля москвичей ждет январская погода. Ночью столбики термометра опустятся почти до -10 градусов, днем - примерно -5…-7 градусов.

«В четверг и пятницу тоже будет январь, но совершенно не московский, а сыктывкарский», - пояснил Вильфанд.

Ночью подморозит до -15…-20 градусов. В четверг будет до -9…-11 градусов, а в пятницу - -9…-14 градусов.

За минувшие 24 часа в Москве и ТиНАО выпало приблизительно 25% от месячной нормы осадков. Суточный прирост небесной влаги составил 11 миллиметров.

Прогноз погоды Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
05 февраля 2024, 12:40
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве
РИА «Новости»
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Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна. Гололедица на дорогах», - отметили синоптики.

Предупреждение будет действовать до 9:00 вторника, 6 февраля. Потенциально опасная погода сохранится и в Подмосковье.

На прошлой неделе в столице тоже было скользко. В первый день февраля в городе прошел ледяной дождь.

Сегодня в Москве будет небольшой снег и потепление до минус трех градусов.

Синоптики уже сообщали, что погода в феврале на территории России будет изменчивой. Хотя средняя температура в последний месяц зимы все же будет выше нормы.

Погода Погода в Москве Москва
05 февраля 2024, 12:33
Москвичей пригласили на выставки и экскурсии в парки
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В московских парках в последний зимний месяц пройдет множество увлекательных событий. Посетителей ждут экскурсии, лекции и фотовыставки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Парк искусств «Музеон» неподалеку от Новой Третьяковкой с 6 февраля по 5 марта представит уличную выставку «Стремление быть полезным обществу…».

В саду имени Баумана посетители смогут до конца февраля ознакомиться с фотовыставкой «Музыка танца». В экспозицию вошли снимки уникальных монет, а также горожане узнают о короле скрипки, появлении жанра музыкальной комедии и традициях мелодии халхара.

В Лианозовском парке до конца зимы разместили фотовыставку Русского географического общества «Говорит и показывает Евражка». Там можно посмотреть работы, созданные участниками фотоконкурса дикой природы «Самая красивая страна».

Гончаровский парк открыл вторую фотовыставку Русского географического общества «В объятиях зимы». В этнографической деревне «Бибирево» до 29 февраля разместили выставку «Почему металл „зеленый“?». В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» с 5 до 29 февраля пройдет выставка Алены Чудесной «Времена года в красках».

В музее-заповеднике «Коломенское» весь февраль будут проходить экскурсии «Зимняя сказка в Коломенском». В парке «Митино» пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Мастерская ремесленника» 11 февраля. В парке «Фили» 17 февраля посетителей ждет экскурсия «История Ворошиловского парка» от историка-искусствоведа.

Посетители усадьбы Измайлово в феврале смогут узнать о «Династии Романовых». Платные лекции пройдут в городке имени Баумана. Институт психологии и психосоматической терапии представит серию бесплатных практических встреч «Осознанное родительство» в парке «Красная Пресня».

Посвященную роману «Война и мир» выставку также открыли на ВДНХ. Мультимедийная экспозиция в павильоне № 61 позволит гостям погрузиться в атмосферу XIX века.

Выставки Экскурсии Парки Москва
05 февраля 2024, 11:53
Портал «Узнай Москву» посетили почти три миллиона раз за год
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Пользователи почти в два раза чаще стали посещать портал «Узнай Москву». В 2023 году к нему обратились около трех миллионов раз, что примерно вдвое больше, чем в 2022-м, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Чаще всего - более миллиона раз - пользователи обращались к разделу „Здания“. В нем собраны истории и фотографии 2,2 тысячи памятников архитектуры. Также популярна рубрика с маршрутами по столице», - уточнила она.

В прошлом году проект отметил свой 10-летний юбилей. За это время маленький сайт о культурных объектах Москвы трансформировался в полноценный цифровой путеводитель. Его используют и туристы, и жители столицы.

Посетители портала могут во время виртуального тура посмотреть здания изнутри, доступ к которым, как правило, ограничен. К примеру, посольские особняки. На страницах онлайн-гида есть запись на экскурсии по историческим объектам и регистрация для участия в ежегодном краеведческом диктанте «Московский код».

Раздел «Афиша» регулярно обновляется данными о событиях, представленных городскими музеями, библиотеками и культурными центрами.

На портале «Узнай Москву» также появился новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой. Он стартует рядом со зданием ГИТИСа и заканчивается возле МХТ имени Чехова в Камергерском переулке.

Туризм Экскурсии Технологии Москва Наталья Сергунина

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