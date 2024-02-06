Умер актер из сериала «Вертинский» Турутин

«Произошло непоправимое - от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер „Электротеатра“ Кирилл Турутин», - говорится в сообщении.

Представители театра назвали Турутина «трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием». Актер умер 18 января.

В 2020 году он выпустился с актерского курса Вениамина Фильштинского.

Актер сыграл в таких постановках, как «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр», «Служанки». Он принимал участие в концертах.

По данным ИА «Регнум», перед смертью Турутин получил травму и впал кому. Мать актера рассказала журналистам, что они жили с сыном вместе. Она уточнила, что Кирилл находился два дня в коме. Других подробностей женщина не стала раскрывать.